Jacques LeBlanc se lance en politique provinciale

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Jacques LeBlanc annonce qu’il briguera l’investiture du Parti libéral du Nouveau-Brunswick pour la circonscription de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé en vue des prochaines élections provinciales.

Après plus de 10 ans d’engagement dans le monde municipal en tant que conseiller et maire de la Ville de Shédiac, Jacques LeBlanc estime que le temps est venu pour lui de relever de nouveaux défis.

«J’ai acquis une grande expérience au sein du conseil municipal de Shédiac, soit comme conseiller pendant quatre ans et comme maire au cours des six dernières années. Nous avons, au cours de ces 10 années, accompli de grandes choses et je suis prêt aujourd’hui à me lancer sur la scène politique provinciale.»

«Cela a été un privilège pour moi de servir nos citoyens et citoyennes de la Ville de Shédiac et je veux maintenant mettre mon enthousiasme et mon énergie au service des gens de notre circonscription et de la province du Nouveau-Brunswick.»

«Quand j’ai débuté mon aventure dans le monde municipal, je voulais faire une différence et contribuer à bâtir un avenir meilleur pour notre population. Je veux maintenant apporter la même contribution sur la scène politique provinciale et poursuivre l’excellent travail qui a été accompli jusqu’à présent dans notre circonscription par notre député Victor Boudreau.»

Au cours de son mandat en tant que maire de la Ville de Shédiac, M. LeBlanc s’est engagé dans plusieurs causes et auprès de plusieurs organismes, dont la Commission des services régionaux sud-est (CSRSE), au sein de laquelle il a représenté la Ville de Shédiac en agissant, à titre de vice-président et de président de l’organisme de 2013 à 2015.

Sur la scène régionale, Jacques LeBlanc a toujours été reconnu comme un rassembleur et une personne extrêmement déterminée.

Il croit très fort dans le développement régional et il a toujours maintenu de très bonnes relations avec ses collègues des municipalités avoisinantes. Il est d’ailleurs extrêmement fier de l’excellente collaboration régionale entre les municipalités de Shédiac, Cap-Pelé et Beaubassin-est ainsi qu’avec les Chambres de commerce du Grand Shédiac et Beaubassin-Cap-Pelé. Cette étroite collaboration a directement mené au développement de la stratégie verte régionale qui a été annoncée au mois de mai 2017.

Une autre réalisation sur le plan régional dont Jacques LeBlanc est très fier est le regroupement entre l’Association du hockey mineur de Shédiac avec celle de Cap-Pelé qui a pris place il y a quelques années. «Les municipalités de Shédiac et Cap-Pelé ont travaillé de près avec les deux associations pour arriver à ce regroupement et aujourd’hui notre région en ressort beaucoup plus forte», de se réjouir M. LeBlanc.

L’engagement de Jacques LeBlanc sur la scène régionale se fait également sentir auprès de grandes causes telles que le Relais pour la vie, l’Arbre de l’espoir, le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, le Vestiaire Saint-Joseph Inc. et plusieurs autres campagnes de collecte de fonds dans les différentes communautés régionales. Ce n’est donc pas surprenant qu’on rencontre régulièrement Jacques LeBlanc dans les différentes activités et assemblées annuelles des Chambres de commerce du Grand Shédiac et de Beaubassin-est-Cap-Pelé ainsi qu’à plusieurs autres organisations régionales.

Avec l’appui de son conseil municipal, Jacques LeBlanc a contribué à l’essor de sa municipalité qui s’est classée parmi les municipalités de plus de 5000 habitants ayant connu les plus fortes croissances au Nouveau-Brunswick lors du dernier recensement de Statistiques Canada.

Passionné de lecture et grand sportif, Jacques LeBlanc prêche une saine qualité de vie et il n’hésite jamais à s’engager dans les causes sociales qui contribuent à améliorer la qualité de vie des gens provenant de tous les milieux. «Comme je le dis souvent : seul on peut aller plus vite, mais ensemble on peut aller beaucoup plus loin», lance Jacques LeBlanc.

Jacques LeBlanc a obtenu son diplôme de l’Université de Moncton en 1986 avec un Baccalauréat en Administration des affaires et il est comptable pour la Villa Providence de Shédiac depuis 1992. Son épouse Denise Léger est propriétaire de cliniques de physiothérapie avec des bureaux à Shédiac et Cap-Pelé et le couple a deux enfants : Stéphane et Annie.

Se qualifiant comme un rassembleur, Jacques LeBlanc est également reconnu comme une personne énergique, convaincue et convaincante et c’est cette énergie et cette grande détermination qu’il désire transmettre à la région comme futur candidat libéral et futur député de la circonscription de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé.