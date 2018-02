Jacques LeBlanc choisi candidat libéral dans Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé

par

L’Association libérale du Nouveau-Brunswick (ALNB) a tenu, samedi après-midi, un congrès d’investiture en vue des élections provinciales du 24 septembre 2018. Jacques LeBlanc a été choisi candidat libéral pour la circonscription de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé sans opposition.

Le premier ministre Brian Gallant a assisté au congrès d’investiture et a salué l’engagement communautaire de Jacques LeBlanc dans la circonscription. «Jacques LeBlanc est un excellent chef de file dans la communauté et il continuera de mettre ses efforts sur la croissance de l’économie, le renforcement de l’éducation et l’amélioration des soins de santé pour les gens de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé», a indiqué Brian Gallant.

Jacques LeBlanc est présentement maire de Shédiac, un poste qu’il occupe depuis plus de 10 ans. Au cours de son mandat en tant que maire de la Ville de Shédiac, il s’est impliqué dans plusieurs causes et auprès de plusieurs organismes dont la Commission des services régionaux Sud-Est (CSRSE) au sein de laquelle il a représenté la Ville de Shédiac et en agissant en tant que vice-président et président de l’organisme de 2013 à 2015. L’engagement de Jacques LeBlanc sur la scène régionale se fait également sentir auprès de grandes causes tels que le Relais pour la vie, l’Arbre de l’espoir, le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et plusieurs autres campagnes de financement dans les différentes communautés régionales.

En 1986, Jacques LeBlanc a obtenu un diplôme de baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Moncton. Il est comptable pour la Villa Providence de Shédiac depuis 1992.

Jacques LeBlanc dit être honoré de recevoir l’appui incontesté de la circonscription de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé. «Quand j’ai commencé mon aventure dans le monde municipal, je voulais faire une différence et contribuer à bâtir un avenir meilleur pour notre population. Je veux maintenant apporter la même contribution pour les gens de Shé- diac-Beaubassin-Cap-Pelé sur la scène politique provinciale et poursuivre l’excellent travail qui a été accompli jusqu’à présent dans notre circonscription par notre député Victor Boudreau», souligne Jacques LeBlanc.