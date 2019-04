Jacques Comeau en demi-finale

par

(N.A.L.) –L’artiste Jacques Comeau de Dieppe connaît un succès immense et il accède à la demi-finale de l’émission La Voix, sur TVA.

Dimanche soir, Comeau a reçu l’appui du public pour sa prestation lors du premier groupe du quart de finale. Sa participation à la demi-finale a été confirmée avec 118 points et 85 pour cent du vote du public. Selon plusieurs gens, sa prestation a été celle qui a fait le plus jaser de la soirée.

Comeau a chanté «Always on my mind» d’Elvis Presley et c’est rare pour un candidat de se faire octroyer tant de points. C’est un Jacques Comeau ému qui accepte ce qui lui arrive avec simplicité. Il dédit le tout à sa famille. «Ce matin, je me réveille et je me demande encore si je rêve, a écrit Comeau sur sa page Facebook. J’ai reçu bien plus d’amour que je ne l’aurais jamais imaginé. Cette passion que j’ai depuis mon tout jeune âge, je peux enfin vous la partager. Je vis une expérience incroyable avec des artistes, des coachs, des musiciens et une équipe en or. Je veux vous remercier du plus profond de mon cœur. Je reçois des centaines de messages et c’est très important pour moi de tous vous lire, mais ça prendra peut-être un peu de temps. Il paraît que j’ai battu un record de votes et c’est grâce à vous cher public qui prend de son précieux temps pour m’écouter et voter. Merci tellement, je vais continuer de tout donner à la prochaine étape et essayer de ne pas vous décevoir.»

Comeau fait également partie de l’album de La Voix qui est actuellement en vente.