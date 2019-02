Invitation au Feu BP 2019 à Cap-Pelé   28e anniversaire

par

(CL) –Serge Léger, le Chef de groupe des Scouts de Cap-Pelé invite les gens à venir célébrer avec eux le 28e anniversaire du Feu BP, qui débutera le vendredi 22 février! «Comme vous le savez tous, cette fin de semaine est l’une de nos plus grosses traditions chez les Scouts de Cap-Pelé et qui est bien connue parmi les gens de notre communauté, de dire M. Léger. Notre grande famille scout se réjouit de la chaleur du feu et de l’esprit de Baden-Powell tout au long de la fin de semaine!»

Tous sont invités lors de l’ouverture officielle du vendredi soir à 18h30 pour voir le feu s’allumer par magie avec l’esprit de BP! Les jeunes peuvent inviter leurs familles et on lance l’invitation aux autres amis scouts du district pour l’ouverture! La fin de semaine sera remplie d’activités pour les jeunes qui feront la garde du feu. Veuillez prendre note que les Pionniers seront sur place pour la fin de semaine au complet pour aider avec le déroulement du weekend et la garde du feu. Le tout se terminera dimanche après la messe et le diner pizza à la salle des Chevaliers de Colomb, alors que l’on tiendra la cérémonie de la remise des Nœuds de progression pour les jeunes (si la commande de nœuds est arrivée).

Pour vous tenir au courant des activités de vos jeunes, joignez-vous à la page Facebook – Scouts de Cap-Pelé.

Alors habillez-vous chaudement et venez-vous joindre à nous, car 28 ans de tradition, ça se fête!!! Comme la Sagouine dirait «V’nez nous ouaire!» Nous vous attendons impatiemment!