Investissements dans les sentiers de motoneige pour soutenir le secteur touristique

(GNB) –Les gouvernements provincial et fédéral investissent une somme conjointe de 200 000 dollars pour améliorer le réseau de sentiers de motoneige dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Les fonds serviront à acheter de l’équipement pour l’entretien de sentiers.

«Nos quatre saisons font du Nouveau-Brunswick une destination de choix auprès des adeptes du plein air», a déclaré le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, Mike Holland. «La motoneige génère des retombées économiques essentielles dans notre province. Nos forêts enneigées, nos littoraux balayés par le vent et nos rivières sinueuses offrent des expériences de motoneige uniques aux visiteurs et aux résidents.»

M. Holland parlait au nom du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Robert Gauvin.

Le gouvernement provincial verse 100 000 dollars par l’entremise des programmes de financement des sentiers du ministère, alors que le gouvernement fédéral fournit 100 000 dollars par l’entre- mise du Fonds des collectivités innovatrices de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

«Une industrie touristique durable est essentielle pour bâtir des collectivités fortes et saines», a affirmé la députée fédérale de Fundy Royal, Alaina Lockhart. «Elle est un élément très important de notre économie, procurant de nombreux emplois aux gens du Nouveau-Brunswick qui travaillent fort. De meilleurs sentiers de motoneige contribueront à la croissance de notre secteur touristique hivernal et favoriseront le développement économique dans la région.»

Mme Lockhart assistait à l’événement pour le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, qui est également ministre responsable de l’APECA.

Comptant plus de 8000 kilomètres de sentiers de motoneige, le Nouveau-Brunswick est devenu une destination touristique hivernale populaire. La modernisation de l’équipement et l’aide à l’aménagement de sentiers visent à stimuler le développement économique en améliorant les expériences des motoneigistes et en attirant de nouveaux visiteurs.

«La Southeastern New Brunswick Snowmobilers Association est très reconnaissante de l’appui reçu des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de la direction de la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick», a dit le président de l’association, Wayne Carter. « Ce financement permettra d’améliorer l’expérience des motoneigistes tout en contribuant à faire connaître les hautes terres de Fundy comme une ceinture de neige, ce qui attirera plus de visiteurs dans la région. Nos bénévoles sont très motivés par cette annonce.»