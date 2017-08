Investissement de quatre millions$ pour les entreprises en milieu rural

par

Les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada atlantique seront mieux équipées pour faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone grâce à un investissement de quatre millions de dollars du gouvernement du Canada. Cet investissement permettra aux entreprises de développer une capacité en matière de croissance propre qui entraînera la création d’emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et de nouvelles occasions d’affaires pour les entrepreneurs en milieu rural d’une part, et contribuera à réduire la pollution atmosphérique et à rendre les collectivités plus saines d’autre part.

L’annonce a été faite récemment par l’honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, au nom de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Grâce à cet investissement, l’Association atlantique des Corporations au bénéfice du développement communautaire (AACBDC) pourra encourager les entrepreneurs en milieu rural à adopter des technologies propres. Un nouveau programme de prêt permettra aux entreprises d’obtenir des capitaux pour concevoir des solutions, des produits et des services issus des technologies propres et de les vendre au pays et à l’étranger. Les entrepreneurs pourront également bénéficier de services conseils en matière de technologies propres pour les guider dans le recrutement de spécialistes externes qui les aideront à saisir des occasions d’affaires ou à surmonter les difficultés liées à leur utilisation des technologies propres.

Ce financement est versé par l’entremise du Programme de développement des entreprises de l’APECA qui aide les PME du Canada atlantique à croître, à devenir concurrentielles et à accroître leur productivité.

Ces investissements dans les technologies propres font partie du Plan pour l’innovation et les compétences du Canada du gouvernement du Canada, une stratégie pluriannuelle visant à favoriser la croissance d’entreprises novatrices de portée mondiale, à renforcer les économies régionales et à créer de bons emplois pour tous les Canadiens. Cet investissement s’appuie également sur la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.