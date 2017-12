Investissement de 1,6 million $ pour le centre-ville de Shédiac

par

L’honorable Bill Fraser, ministre des Transports et de l’Infrastructure et ministre responsable de la Société de développement régional, était à Shédiac lundi pour constater l’énorme amélioration apportée dans le cadre du Projet de revitalisation du centre-ville de Shédiac. La province a contribué 1,6 million $ à ce projet. On a profité de l’occasion pour inaugurer officiellement le projet de reconstruction de la rue Main. De gauche à droite : Bill Fraser, ministre; Jacques LeBlanc, maire de la Ville de Shédiac et Victor Boudreau, député de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé. (Photo : Gilles Haché)