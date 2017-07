Investissement dans la promenade de Memramcook

par

MEMRAMCOOK (GNB) – Le gouvernement investit 150 000 dollars dans l’amélioration de la promenade du ruisseau LeBlanc à Memramcook à l’occasion du 150e anniversaire du Canada.

«Nous sommes privilégiés de vivre dans une aussi belle province aux paysages à couper le souffle, où nous pouvons célébrer dans le cadre de sa diversité culturelle et de son accueil chaleureux», a affirmé le député de Memramcook-Tantramar, Bernard LeBlanc. «Notre investissement dans ce projet embellira le centre-ville de Memramcook alors que nous soulignons le 150e anniversaire de notre pays.» M.LeBlanc prenait part à l’événement pour le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault, qui est également ministre responsable de la Société de développement régional.

Les travaux d’amélioration comprennent la rénovation de l’entrée de la promenade; la réparation de la plateforme, du plancher et des balustrades; l’ajout d’une aire de stationnement; l’installation de panneaux d’interprétation et de drapeaux arborant le logo de la municipalité et celui de Canada 150 sur la rue Centrale; et l’installation d’indications de points d’intérêt connexes à l’entrée de la promenade.

«Cette amélioration de l’infrastructure apportera un nouveau souffle au cœur de notre village», a dit le maire de Memramcook, Michel Gaudet. «Nous avons tellement de superbes paysages dans la région de Memramcook, et ce projet nous aidera à raffermir notre position en tant que l’un des plus beaux villages du Canada. Nous tenons à remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick de cet important financement.»

Le financement est accordé dans le cadre du Programme de développement municipal pour la commémoration du 150e anniversaire du Canada. Les municipalités ayant une population de plus de 4000 habitants et de moins de 25 000 habitants pouvaient présenter une demande de financement d’un montant maximum de 150 000 dollars pour des projets d’embellissement visant à rendre les centres-villes dynamiques et attirants et à célébrer le 150e anniversaire du Canada.