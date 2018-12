Inauguration officielle d’Images rémanentes

par

Venez découvrir les 13 nouvelles œuvres publiques et permanentes installées dans la Ville de Moncton, le 19 décembre prochain!

L’inauguration officielle du parcours sera célébrée lors d’une soirée festive en compagnie des artistes. La soirée se déroulera à la Salle Bernard-LeBlanc, au Centre culturel Aberdeen, débutera à 19h et se terminera en soirée dansante!

Des visites guidées du parcours seront organisées les 19 et 20 décembre. Voir tous les détails plus bas.

Images rémanentes est un parcours d’art public qui intègre 13 œuvres d’art actuel dans la Ville de Moncton. Les œuvres réalisées pour ce parcours relatent de l’histoire de l’art en Acadie du Sud-est du N.-B. en soulignant la contribution exceptionnelle d’événements, d’entités et d’acteurs culturels à la vitalité du milieu de l’art acadien contemporain, des années 1960 à aujourd’hui.

Les artistes sont : Alisa Arsenault, Maryse Arseneault, Jared Betts, Mathieu Boucher Côté, Jean-Denis Boudreau, Marjolaine Bourgeois, Luc A. Charrette, Mario Doucette, Marika Drolet-Ferguson, Émilie Grace Lavoie, Mathieu Léger, Jacinthe Loranger et Dominik Robichaud.

Michelle Drapeau et Élise Anne LaPlante sont les commissaires et les organismes sont Atelier d’estampe Imago, Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen et Galerie Sans Nom

Programmation de l’inauguration

Le mercredi 19 décembre– 16h-18h : Visite commentée du parcours* à bord d’un autobus en compagnie des commissaires et des artistes qui présenteront chacun.e leurs œuvres au public. Point de rencontre : 16h au Centre culturel Aberdeen, entrée rue Botsford.

19h-tard, Salle Bernard-LeBlanc, Centre culturel Aberdeen: Soirée d’inauguration en compagnie des commissaires et des artistes. Bulles et grignotines avec bar payant sur place. Les discours officiels et les présentations seront suivis d’une soirée festive avec DJ.

Jeudi 20 décembre

11h-13h : Deuxième chance de faire la visite commentée du parcours* à bord d’un autobus en compagnie des commissaires et des artistes qui présenteront chacun.e leurs oeuvres au public. Point de rencontre : 16h au Centre culturel Aberdeen, entrée rue Botsford.

*Places limitées sur les autobus. Pour réserver, écrire à imagesremanentes@gmail.com

Images rémanentes est issu d’une collaboration entre l’Atelier d’estampe Imago, la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen et la Galerie Sans Nom. Ce projet est l’un des 200 projets exceptionnels soutenus par le programme Nouveau chapitre du Conseil des arts du Canada. Le projet est également rendu possible grâce à l’appui de la province du Nouveau-Brunswick et de la Ville de Moncton.