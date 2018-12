Inauguration de la Salle NDSC à la Faculté d’ingénierie

par

Grâce aux revenus générés par le Fonds Suzanne-Cyr provenant de la campagne Impact, un généreux don a été versé par les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (NDSC) pour l’aménagement de la Salle NDSC à la Faculté d’ingénierie de l’Université de Moncton.

Cette nouvelle salle intelligente, qui permet aux étudiantes et étudiants en ingénierie de développer des techniques propres au travail en équipe, est notamment munie d’un système de téléaffichage partagé.

Avec son aménagement propice à l’échange et sa nouvelle technologie, la Salle NDSC permet non seulement aux étudiantes et étudiants de travailler en groupe simultanément sur un projet commun, mais facilite également l’interaction avec la professeure ou le professeur qui peut rapidement voir l’état d’avancement du projet et offrir de la rétroaction au groupe.

«Ce don substantiel est très précieux pour l’Université de Moncton ainsi que pour la population étudiante de la Faculté d’ingénierie, a dit le recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton, Jacques Paul Couturier. Cette nouvelle salle permet à nos étudiantes et étudiants d’apprendre dans une salle adaptée à leurs besoins et leur permet de mieux se préparer pour le marché du travail.»

«La mission principale des Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur fut, pendant de nombreuses années, l’enseignement, a mentionné la supérieure générale des Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Sœur Agnès Léger. Il nous fait donc plaisir d’avoir pu contribuer à ce projet innovateur favorisant l’apprentissage des étudiantes et étudiants de la Faculté d’ingénierie.»

Les étudiantes et étudiants inscrits dans des cours où l’apprentissage par projet est important participeront à des cours dans cette salle.

«Le travail en équipe et le travail de conception sont des compétences essentielles pour les ingénieures et ingénieurs, explique Gilles Roy, doyen de la Faculté d’ingénierie. Cette option nous permet de nous éloigner de l’enseignement magistral et d’innover en matière d’enseignement. Puisque nous avons plusieurs cours dans l’apprentissage par projet, cette salle permet de développer ces compétences à l’intérieur d’un espace de travail qui permet ce type d’apprentissage.»

La Salle NDSC est aménagée et fonctionnelle depuis le début de l’année universitaire 2018-2019.