Improvisation NB lance une tournée de formations destinées aux adultes

Improvisation Nouveau-Brunswick lancera une tournée provinciale de formations à l’intention de joueurs et officiels adultes de niveaux débutant et intermédiaire, s’étendant du 16 mars au 12 mai 2019. Un atelier de jeu et une formation d’officiel seront livrés gratuitement dans six régions du Nouveau-Brunswick, dont à Moncton et St-Louis-de-Kent.

L’atelier de jeu explore les bases de l’improvisation et à travers la construction d’histoire, le développement de personnages, de lieux et d’atmosphères, initie les débutants à la discipline, sert de perfectionnement aux joueurs qui s’y connaissent déjà, et appuie les enseignants qui voudraient faire de l’improvisation en salle de classe. La formation d’officiel offre les connaissances et les outils de base pour entreprendre les rôles d’officiels comme arbitre, juge, maître de cérémonie, statisticien, etc. à l’intention d’activités en salle de classe ou lors d’événements dans quelconque communauté.

Selon le président d’Improvisation NB, Michel Albert, la tournée vise autant les enseignants qui cherchent à utiliser l’improvisation en classe ou gérer des comités d’impro, que les adeptes de théâtre amateur qui veulent perfectionner cet outil de scène, que les bénévoles qui veulent donner de leur temps aux événements d’improvisation dans leur région, comme les Jeux régionaux de l’Acadie.

Cette tournée est financée par le Fonds d’action culturelle communautaire de Patrimoine canadien. Les inscriptions se font à travers le site Internet d’Improvisation Nouveau-Brunswick au impronb.wordpress.com sous l’onglet Formations.