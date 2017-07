Il y a 150 ans était publiée la première édition du Moniteur Acadien

par

Hommage au «Moniteur Acadien», le vétéran des journaux acadiens, à l’occasion de son 150e cette semaine!

David Le Gallant*

Mont-Carmel Î.-P.-É.

C’est le 8 juillet 1867 que parut le premier numéro du Moniteur Acadien sous le format hebdomadaire de quatre pages. C’est un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu du nom de Israël Landry qui l’a lancé pour, entre autres, valoriser l’actualité et l’histoire des Acadiens et «de les défendre contre le mépris et l’injustice». Il visait surtout à les unir «depuis le Madawaska jusqu’au Cap-Breton».

Au fait, on attribue la fondation du Moniteur Acadien à trois hommes. À part Israël Landry, il y a Norbert Luissier, natif de Saint-Hyacinthe, Qué., et Ferdinand Robidoux (1875-1962), natif de Saint-Rémi, Qué. On se rappellera que celui-ci fut président-rapporteur de la commission sur la presse lors de la première convention nationale acadienne en 1881 à Memramcook, ainsi que membre du comité exécutif de la deuxième convention nationale acadienne en 1884 à Miscouche, Î.-P.-.É.

Toujours fidéle à Shédiac!

Selon Israël Landry lui-même dans le tout premier numéro, l’idée primitive était de publier le journal à Chatham, Miramichi mais «suivant l’avis unanime des personnes qui occupent le premier rang parmi nous, nous nous sommes décidés à établir notre imprimerie à Shédiac. Les principales raisons qui nous ont fait choisir Shédiac de préférence à toute autre place, sont les suivantes : premièrement, c’est une place française; deuxièmement, ce n’est qu’à quelques pas du Collège de Memramcook, notre premier collège acadien; troisièmement, tous les alentours à la distance de 20 à 30 milles, sont habités par des français; quatrièmement, la facilité des communications tant par chemins de fer que par vapeurs, etc. et cinquièmement, la facilité avec laquelle on peut se procurer les dernières nouvelles».

Toujours d’actualité depuis 150 ans : les Acadiens et la Confédération…

On lit que ce fut non par pure coïncidence que le journal fut lancé l’année même de la Confédération en 1867; Israël Landry se présentait aux élections et fut battu. Au cours de son histoire, le Moniteur Acadien, partisan de la Confédération, fut loyal au parti conservateur. Même dans ses luttes les plus ardentes, le Moniteur se distingua par une juste modération. Sans manquer de vigueur, il a toujours maintenu une note de distinction.

En particulier, et à l’occasion d’un autre 150e cette année, en l’occurrence celui de la Confédération canadienne, voici ce qu’on peut lire, mot pour mot, dans le tout premier numéro du Moniteur Acadien du 8 juillet 1867 :

«La question de la Confédération est maintenant hors date. Il ne faut plus en parler. C’est inutile! La Confédération est maintenant un fait accompli. Est-ce pour le bien du pays ou pour sa ruine? Personne ne peut le dire. Les événements nous le diront. Aujourd’hui, la seule chose à faire est de nous résigner à notre sort et de tâcher d’en tirer le meilleur parti possible. Acceptons ce que nous ne pouvons empêcher; et si ce nouvel état des choses nous présente quelques avantages, hâtons-nous d’en profiter. S’il nous cause quelques dommages, alors nous ferons prévaloir nos griefs, et tâcherons d’en obtenir remèdes.»

Suite à la famille Robidoux, il y eu plusieurs propriétaires et depuis 1997, c’est Gilles Haché qui en dirige les destinées.

Pour nous inspirer de Jules Boudreau à la fin de son article de décembre 2012 dans l’Acadie Nouvelle en parlant alors de Ferdinand Robidoux, ne pourrions-nous pas y revoir un hommage implicite aux défricheurs (et on en passe) du Moniteur Acadien qui jusqu’au- jourd’hui ont consacré pour ainsi dire leur vie à défendre les causes des Acadiens? Ce serait là un hommage bien mérité!

Félicitations au vétéran des journaux acadiens à l’occasion de son sesquicentenaire (1867-2017)!

*M. Le Gallant est diplômé en droit (1990) de l’Université de Moncton et présentement rédacteur en chef depuis 2012 de la revue internationale d’histoire acadienne Veritas Acadie.

Numéro spécial

Un numéro spécial soulignant le 150e anniversaire du Moniteur Acadien sera publié à la fin septembre.