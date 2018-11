Il sera à la Place Champlain à la fin du mois   Travis Cormier excité de son premier cd

par

Normand A. Léger

Le rockeur acadien, Travis Cormier marche sur un nuage suivant la parution de son premier cd/album de 10 chansons, la semaine dernière.

Intitulé Dollars and Hearts, la pochette arbore une photo typique du visage de Travis Cormier gros plan avec un nouveau chapeau. «Je suis excité comme un petit qui reçoit des cadeaux à Noël et toutes les fêtes ensemble, a dit Cormier de Montréal. C’est la suite de deux ans de travail et de toute ma vie. Je suis très fier du produit final, un rêve qui est devenu une réalité.»

Travis Cormier, de Dieppe, a passé plus d’une année à écrire et réviser minutieusement les paroles et la musique des chansons tout en entrant en studio régulièrement pour les enregistrements et en assurer le mix et la qualité, à Vancouver. «J’ai fait plusieurs aller et retour à Vancouver, a dit Cormier, dans les studios de Bryan Adams. J’ai 10 pièces en anglais sur ce premier cd, dont le premier simple, Dollars and Hearts, est disponible depuis quelques semaines. J’ai choisi celle-là parce que je l’aime beaucoup et elle représente mes deux influences, le country et le rock. C’est une chanson country-rock, les deux influences de ma jeunesse. J’ai aussi rendu disponible une vidéo de la chanson sur U-Tube.»

Le nouveau cd est disponible en ligne et chez les disquaires. Cormier va fréquenter plusieurs magasins au cours des prochaines semaines pour faire la promotion et signer des copies de son cd. Il prévoit se rendre à la Place Champlain à la fin du mois pour rencontrer ses partisans de la région. «Je suis content de voir que mes partisans cherchent ce cd, a ajouté le chanteur rock. J’ai voulu offrir un cd pour remercier les gens qui m’appuient. Je ne voulais pas seulement de la musique en ligne. Lorsque j’étais jeune, j’étais émerveillé de voir les pochettes et lire les livrets qui accompagnaient les cd des artistes en plus d’écouter les cd. Je lisais les noms des artistes, musiciens et producteurs.»

Le chanteur diplômé de l’école Mathieu-Martin et vedette de la Voix sur TVA, il y a trois ans, va partir en tournée au printemps pour faire la promotion de son cd à travers le Canada. Il prévoit un spectacle à Moncton, plein orchestre, en février, sans donner plus de détails. «Les partisans sont toujours là, c’est incroyable l’aventure que je vis. Je travaille aussi sur de nouvelles chansons et je prévois en avoir une en français l’année prochaine. Je ferai une tournée acoustique dans les prochaines semaines.»

Travis souligne que les gens ont la chance de le découvrir comme artiste suivant plusieurs années à faire des «cover» et jouer dans les bars. Ses compétences en écriture sont importantes dans ses chansons et il veut partager ce qui se passe dans sa vie avec les gens.