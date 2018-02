Horaire 2018 de l’éco-dépôt mobile

par

Éco360 sud-est offre un programme de dépôt mobile afin de rendre l’élimination des déchets plus accessible pour les résidents. L’éco-dépôt mobile visite chaque municipalité un minimum de trois fois par année pour une période de deux jours (mercredis et jeudis de midi à 20h). Chaque région accueille l’éco-dépôt mobile dans une communauté différente chaque mois, et voici l’horaire de notre région pour les prochains mois :

– 7 et 8 février au 54, rue de l’Aréna à Cap-Pelé (stationnement de l’aréna)

– 7 et 8 mars au 1455, route 133 à Grand-Barachois (stationnement de la Salle Grand-Barachois)

– 4 et 5 avril au 84, rue Festival à Shediac (stationnement de l’aréna)

– 9 et 10 mai au 2, rue East Main à Port Elgin (stationnement au coin de la rue East Main et du chemin Shemogue)

– 6 et 7 juin au 54, rue de l’Aréna à Cap-Pelé (stationnement de l’aréna)

– 4 et 5 juillet au 1455, route 133 à Grand-Barachois (stationnement de la Salle Grand-Barachois)

– 8 et 9 août au 84, rue Festival à Shediac (stationnement de l’aréna)

Veuillez noter que dans Beaubassin-est, la collecte se fera à nouveau dans le stationnement de la Salle Grand-Barachois, et non à l’ancienne école des Petits Travailleurs comme la dernière fois.

On demande aux résidents de trier leur charge par type de matériel pour faciliter le déchargement. Les résidents peuvent visiter n’importe quel éco-dépôt mobile pour se défaire sans frais des articles suivants uniquement (jusqu’à une charge maximale d’un camion de ½ tonne et d’une remorque utilitaire) :

– électroménagers (limite d’un article de chaque sorte par client),

– appareils électroniques,

– meubles (incluant les matelas),

– petits appareils ménagers,

– matériaux de construction, de démolition et de rénovation,

– pneus de voiture ou de camion (diamètre de 20 po ou 51 cm maximum),

– broussailles, branches et déchets de jardin,

– cendre,

– verre transparent seulement (bouteilles et pots),

– carton et papier,

– métaux,

– résidus domestiques dangereux.

Résidus domestiques dangereux

En janvier 2018, des résidents ont découvert un sac remplis de centaines de seringues sur le bord du chemin Butte-à-Napoléon dans la région de Saint-André-LeBlanc. La situation a été réglée grâce à la collaboration de diverses agences, mais il est déplorable que de telles situations se produi- sent dans notre belle communauté.

Il est primordial de protéger notre environnement et d’assurer la sécurité publique, et de tels gestes sont abso- lument inacceptables. Dans le cas des seringues, il est possible de les retourner dans un contenant pour objets tranchants à la pharmacie, aux fins d’élimination sécuritaire.

Pour tous les résidus domestiques dangereux (RDD), Éco360 Sud-Est les éliminera en toute sécurité à l’éco-dépôt mobile ou si vous les apportez au dépôt permanent situé au 100, rue Bill Slater à Berry Mills. Le dépôt RDD est ouvert pendant les heures d’opération régulières et est gratuit pour les déchets des ménages privés. Veuillez consulter le guide de tri pour vois les RDD qui sont acceptés.

Pour les déchets trop grands ou encombrants comme les électroménagers, les meubles, les grands appareils électroniques, les grands jouets, etc. ne peuvent pas faire partie des déchets ordinaires. Vous pouvez les apporter à l’éco-dépôt mobile ou à l’installation pour déchets solides Eco360 Sud-Est pour un coût raisonnable. Sinon, vous pouvez les mettre au bord de la rue lors des collectes spéciales.

Pour les déchets de construction et de démolition, ils doivent être bien triés et apportés à l’éco-dépôt mobile ou au site sécurisé de construction et de démolition à des tarifs de déversement réduits. Ces déchets peuvent notamment comprendre les matériaux suivants : bardeaux d’asphalte, plaque de plâtre (Gyproc) et cloisons sèches, fenêtres, béton et briques, toilettes et appareils de plomberie.

Si vous souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à communiquer au 877-1050 ou à visiter le site eco360.ca.