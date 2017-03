Hommage au fondateur du Département de musique de l’Université de Moncton

par

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Département de musique de l’Université de Moncton, le recteur et vice-chancelier Raymond Théberge a présidé à la remise officielle d’une peinture de Neil Michaud, directeur-fondateur du Département de musique de l’Université de Moncton. Cette peinture a été réalisée par un ami de Neil, Robert (Bob) Landry en reconnaissance de l’admission de Neil Michaud en 2003 dans l’Ordre du Canada. De gauche à droite : Fernand Arsenault, grand ami de Neil; Monique Richard, directrice du Département de musique de l’UdeM; le recteur Raymond Théberge et Nokami Ouellet, étudiante au Département de musique. Deuxième rangée : Jakob Creighton, étudiant en musique; Martin Waltz qui a succédé à Neil comme chef du Chœur Neil-Michaud en 2004, Richard Boulanger, ancien directeur du Département de musique et Bernard Poirier, secrétaire-administratif du Chœur Neil-Michaud. (Photo : Bob Maillet)