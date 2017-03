Groupe Média TFO lance FLIPTUBEUR, la première tournée numérique pancanadienne à la recherche des prochains YouTubeurs

par

Si vous recherchez un événement à suivre, mettant en valeur les jeunes francophones des régions francophones minoritaires du Canada, alors on vous invite à suivre la tournée pancanadienne de GM TFO, qui s’est trouvé le beau défi d’aller à la recherche des YOUTUBEURS de demain. De plus, ils viennent d’arriver au Nouveau-Brunswick après des arrêts à l’Île-du-Prince-Édouard, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan.

Lancée par Flip TFO, la franchise jeunesse de Groupe Média TFO, FLIPTUBEUR est un concours auquel participeront 140 jeunes de 12 à 14 ans, issues de 14 écoles et dans six provinces canadiennes.

La tournée sera animée par Marie-Josée Lalande et Alex Normand, des YouTubeurs Franco-ontariens de métier, qui accompagneront les élèves sélectionnés dans la conception, production et réalisation des capsules vidéo.

Ils sont d’ailleurs à l’École Sainte-Anne de Fredericton le jeudi 16 et le vendredi 17 mars. Ceci est la dernière date de la tournée pan-canadienne!!!

Résultat final : les jeunes produiront au total plus de 70 courtes capsules d’une durée d’environ deux minutes. Chacune de ces capsules sera diffusée sur la chaîne YouTube FLIPTUBEUR le temps de la tournée. Les 16 équipes sélectionnées par un jury de professionnels et le public seront révélées le 10 avril 2017. Les 16 vidéos gagnantes seront présentées en direct à l’émission Flip et hébergées sur Youtube.com/Flipfute, la chaîne pour les curieux et créatifs.

Le 25 mai, l’équipe gagnante votée par le public lors de la dernière émission de la saison FLIP remportera une trousse de production vidéo d’une valeur de 3000$ incluant un ordinateur portable, une caméra, des outils d’éclairages et de captation sonore et un logiciel de montage.