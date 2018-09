Groundé, le nouvel album de Daniel Léger

par

Cinq ans après la sortie de son album Chaviré, l’auteur-compositeur-interprète Daniel Léger, lance le 30 aout prochain, dans le cadre de l’Oktoberfest des Acadiens à Bertrand, son 4e album Groundé. Un deuxième lancement aura lieu au Centre culturel Aberdeen le 31 aout.

Cet album, résolument aux saveurs country-folk, a été enregistré dans les studios MRC de Memramcook, avec une réalisation de son complice de scène de toujours, Christien Belliveau et Mike Trask, co-propriétaire du studio. C’est dans ces studios qu’ont été enregistrés plusieurs albums à succès issus de l’Acadie au courant des dernières années, tel que Joie de vivre de Julie Aubé, ou encore ceux de Mononcle Jason ou Thomé Young.

Fortement influencé par le mouvement «outlaw» de la musique country des années 1970, Daniel voulait que l’album ait cette sonorité particulière qui vient avec l’enregistrement sur bandes et non pas directement numérique. Les arrangements ont été conçus comme il se faisait à l’époque. Les textes traitent de l’actualité avec des sujets qui nous touchent tout particulièrement tel que l’écologie, le retour à la source, l’engagement politique, les voyages et les relations.

Le titre Groundé vient du style musical, cette musique americana qui a des racines profondes dans la musique aux couleurs country folk blues.

Le spectacle-lancement au Centre culturel Aberdeen de Moncton a lieu le 31 aout dès 20h. Les billets seront disponibles à la porte le soir du spectacle.