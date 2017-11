Grandes gagnantes de la Chasse à l’As de Cap-Pelé

par

Les grandes gagnantes du dernier tirage de la loterie Chasse à l’As des Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé sont Léonie Boleyn qui a tiré le 8 de trèfle, donc elle s’est méritée la somme de 8300$. Camilla Léger a pigé l’As de pique et elle s’est méritée la somme de 55 700$ qu’elle partage avec Linda Léger. Sur la photo, Raymond Porelle présente le chèque à Camilla. Nous remercions tous ceux et celles qui ont appuyé notre tirage au cours de la dernière année. Une autre loterie débutera au cours des prochaines semaines avec un gros lot de 5000$. Au nom des Chevaliers de Colomb de Cap-Pelé et de tous les organismes qui profiteront des dons recueillis, nous vous sommes reconnaissants. (Photos: Gracieuseté)