Grandes championnes

Les filles de ringuette du niveau S12 de Memramcook ont remporté le championnat dans leur division lors du 15e tournoi annuel la fin de semaine dernière à Charlottetown, IPE. À l’avant, de gauche à droite : Shanika Boudreau, Sophie LeBlanc, Arianne Belliveau, Jasmine Belliveau et Danika Gaudet. Deuxième rangée : Madeleine Doiron, Boudreau, Ashley Bourgeois, Karyne Léger, Yasmine Gagnon, Cloé Belliveau,Vanessa Gaudet, Amélie Dupuis, Danika Richard, Jasmine Landry, France LeBlanc et Chanel Daigle. À l’arrière : Janelle LeBlanc, Réjean Léger, Monica Arseneault et Henry Boudreau, entraineurs. (Photo : Gracieuseté)