Grande-Digue va célébrer le 150e du Canada

Le Comité Canada 150 de Grande-Digue a profité de l’ouverture du Carnaval d’hiver pour lancer sa programmation afin de fêter le 150e anniversaire du Canada. Les douze activités sont préparées par les organisateurs de Grande-Digue, Shediac Bridge et Shediac River. Tous les organismes de Grande-Digue y participent.

«Prenons le temps d’apprécier le Canada, son histoire, sa culture, son environnement, sur le thème Autour du sentier, de dire Gilles Thibault, président du comité. Joignons-nous aux marcheurs et marcheuses, drapeau en main, chantant, pour ouvrir et assister aux activités.

C’est avec le Café du Canada, les 10, 24 et 31 mars, de 9h à 11 à Notre Centre que débuteront les célébrations. Ce seront des présentations animées qui permettront d’en apprendre plus sur le Canada. Café, muffin et autres consommations seront disponibles.

Le 26 mai, on plantera 150 arbres, de 10h à 15h, à l’école Grande-Digue. Journée de plantation de 150 arbres/plantes du Canada et d’Acadie.

Le 17 juin, il y aura un Thé d’antan, de 13h30 à 16h, à Notre Centre. Ce sera un «Tea Party» costumé avec des danseurs Mi’Kmaq.

Le 1er juillet, on va célébrer en grand la Fête du Canada, de 11h à 15h, à l’école Grande-Digue. Il y aura la cérémonie de la levée du drapeau suivie d’une journée familiale, sportive et récréative de célébration du 150e.

Le 16 juillet, il y aura le déjeuner des Chevaliers de Colomb, de 8h30 à 11h30, à Notre Centre.

Les 21, 22 et 23 juillet, place aux Spectacles du 150e, de 19h à 21h, à Notre Centre. Lors de ces soirées animées, humoristiques et interactives avec le public, il y aura des sketchs, des vidéos et de la musique portant sur l’histoire du Canada et de l’Acadie.

Le 23 juillet, il y aura une cérémonie religieuse pour le Canada, à 9h30, en l’église de Grande-Digue.

Le 23 aout, ce sera le Festival des arts, de 10h à 16h, à Notre Centre. La journée sera consacrée aux arts : art culinaire (soupes des provinces/territoires); art visuel (artistes locaux); art musical (tente extérieure); et vieilles autos.

Le 10 septembre, il y aura un jardin d’époque pendant la journée de la fête communautaire, au Musée des pionniers et à Notre Centre. Tout sur le Jardin d’époque: visite du jardin au Musée, présentation vidéo, semences du passé, outils et méthodes anciennes, plats.

Pendant la semaine du 2 octobre (la date exacte sera annoncée plus tard), il y aura le Sentier littéraire, de 10h à 15h, à l’école Grande-Digue. Lecture sur panneaux d’une oeuvre trilingue d’inspiration Mi’Kmaq, en parcourant le sentier. Ouverture officielle du sentier.

Le 21 octobre, ce sera le Sentier de mode 150, de 17h à 21h, à Notre Centre. Défilé animé de la mode canadienne de différentes époques des 150 ans et repas compris.

Le 5 novembre marquera la clôture des célébrations du Canada, de 17h à 19h, à Notre Centre. On fera le bilan des activités, les remerciements des bénévoles et un goûter sera servi.

On peut trouver plus d’information au : www.grande-digue.com