Grande-Digue nous fait revivre le passé!

par

Hélène Le Pennec

Pour une neuvième année consécutive, la Fête communautaire de Grande-Digue se déroulait dimanche dernier, de 13h à 16h à Notre Centre. Tout au long de l’après-midi, les nombreux visiteurs pouvaient ainsi assister et participer à de nombreuses activités ludiques et instructives! De l’observation des machines agricoles, à la visite du musée en passant par une promenade en calèche ou encore la découverte d’un Jardin d’antan et d’alpagas, il y en avait pour tous les goûts et les intérêts!

Organisée par la Société historique de Grande-Digue, l’Institut féminin, les Chevaliers de Colomb, le Comité récréatif et le Comité 150 participaient également à cet événement afin de proposer des activités variées et soutenir les projets comme celui du Jardin potager en partenariat avec l’école de Grande-Digue.

Ce gros projet de Jardin d’antan a débuté au début du mois de juin avec Edmond Bourgeois, Serge LaRochelle et Mme Caroline, enseignante d’une classe de 5ème année à l’école de Grande-Digue.

«J’ai entendu parler du projet et j’ai offert mon aide, mais c’est vraiment Edmond Bourgeois qui a initié l’idée et choisi les récoltes. Je m’occupe habituellement de faire du jardinage avec les élèves dans plusieurs écoles», explique Serge LaRochelle, qui a accompagné la classe de Mme Caroline. «Toute la classe est venue ensemble pour semer le jardin, on était divisé en quatre groupes et chacun avait son coin de jardin à semer, et, dans un avant-midi, avec l’aide d’Edmond, de bénévoles et une demi-douzaine de parents les élèves avaient semé une grande partie du jardin potager», rajoute-t-il.

Madame Caroline est, quant à elle, fière de ses élèves qui ont ainsi développé de nombreuses connaissances et compétences tout au long du projet. «Zoé, Isabelle, Julien et Cédric sont des élèves de la classe qui ont travaillé fort du début jusqu’à maintenant le temps de la récolte. Ils ont découvert beaucoup de processus et développé de nombreuses habilités et intérêts», de dire Madame Caroline. La maman de Zoé, Adèle, infirmière en santé public était aussi présente afin d’accompagner sa fille dans le projet. «Une fois les légumes récoltés, les élèves vont pouvoir les cuisiner ou encore vendre une partie de la production et même donner le surplus à une cause caritative et aussi pouvoir acheter du matériel pour l’école. On est à l’extérieur mais on est en train d’apprendre, il y a un véritable objectif éducatif derrière ce projet», d’ajouter l’enseignante.

En fin de journée un souper communautaire était aussi organisé dans le cadre de la fête, par le Club de l’âge d’or de Grande-Digue à Notre Centre. Entrer dans cette grande salle et observer cette longue table remplie de tartes et desserts, voilà de quoi réveiller nos papilles!

Aline Babineau, présidente du Club de l’âge d’or et de l’Institut féminin était quant à elle, accompagnée d’une centaine de bénévoles, prêts à servir environ 800 soupers. Au menu, longe de porc et légumes frais du jardin, dessert, thé et café. Toute l’équipe de bénévoles était prête à recevoir les visiteurs. «C’est la neuvième année que nous proposons ce souper. Nous avons une centaine de bénévoles qui sont répartis en différentes équipes entre la cuisine, le service à la table, la vente de billets ou la pâtisserie», explique Aline Babineau.

«Notre prochain gros événement sera notre gros marché aux puces avec l’Institut féminin les 29 et 30 d’octobre ici à Notre Centre. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans la communauté et nous sommes chanceux d’avoir de nombreux bénévoles», ajoute-t-elle.

Tout au long de la fête on pouvait lire des sourires sur les visages des plus petits comme des plus grands, voilà certainement de quoi prédire une belle dixième édition l’année prochaine en espérant que le soleil sera de nouveau présent!