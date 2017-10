Grâce au Village de Cap-Pelé, des cours de GED seront offerts à Cap-Pelé

par

Gilles Haché

Le Village de Cap-Pelé a accepté la demande du Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du NB de leur louer un local pour qu’il puisse offrir des cours de GED à la population de Cap-Pelé et de la région.

La municipalité de Cap-Pelé offre l’ancienne salle du conseil municipal gratuitement du lundi au vendredi afin que CODAC puisse offrir ce service à la population.

Lors de la réunion régulière un citoyen Martin Sullivan a fait une présentation sur le danger que représente la traversée du pont entre l’entrée du Parc l’Aboiteau et le quai de l’Aboiteau. Le fait que le pont est plus étroit que la route 950 cause des dangers aux piétons et aux cyclistes. Le citoyen demande au village de trouver une solution à ce problème avant que des accidents arrivent.

Les prix d’entrée à la Plage de l’Aboiteau pour 2018 seront de 5$ pour le grand stationnement; 10$ pour stationner au Centre de Plage; 15$ pour un laissez-passer pour les citoyens qui pourront s’en procurer un deuxième à 25$; les laissez-passer pour les non-citoyens du village achetés avant le 1er juillet seront de 40$ et 50$ après le 1er juillet.

En bref…Les résultats du nombre de visiteurs à la Plage l’Aboiteau montre une augmentation de 2 103 personnes pour la période de juin à la fin d’aout…il y aura porte ouverte à la caserne des pompiers le dimanche 15 octobre de 10h à 14h …la maison hantée aura lieu les 20 et 21 octobre…la prochaine réunion régulière du village aura lieu le 6 novembre à 19h.