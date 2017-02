Grâce à des investissements de 1,9 millions$   Shédiac aura de meilleures infrastructures d’eau potable

par

Nous reconnaissons le maire de Shédiac, Jacques LeBlanc, avec les ministres Dominic LeBlanc et Victor Boudreau, lors de l’annonce. (Photo : Gérard Lessard)

Dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées du gouvernement du Canada, un nouveau projet a été approuvé pour la Ville de Shédiac. L’annonce a été faite lundi par Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et Victor Boudreau, ministre de la Santé et député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé.

Le gouvernement fédéral fournira jusqu’à 50 pour cent des fonds nécessaires à la réalisation de ce projet, soit un peu plus 985 000$ et le gouvernement provincial accordera 492 527$. La municipalité fournira le reste du financement.

Les résidents de Shédiac retireront des avantages tangibles de cet investissement, à savoir la modernisation de l’infrastructure d’eau, d’égout sanitaire et pluvial sur la rue Main entre la rue Sackville et l’entrée du Home Hardware.

«Les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées s’avèrent essentielles pour maintenir des cours d’eau propres et un environnement sain. Nous nous sommes engagés à collaborer avec nos partenaires régionaux pour faire en sorte qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités durables et créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Je suis content de constater que ces projets essentiels vont de l’avant, ce qui contribuera à assurer la santé et la prospérité à long terme des résidents du Nouveau-Brunswick pour les générations à venir», de dire Dominic LeBlanc.

«Effectuer des investissements judicieux dans l’infrastructure afin de géné-rer une prospérité à long terme et de renforcer les communautés aura une incidence positive durable sur la qualité de vie de tous les résidents», d’ajouter Victor Boudreau.

Ce projet figure sur une liste de 74 projets concernant l’eau potable et le traitement des eaux usées récemment approuvés dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick et dont bénéficieront 46 autres communautés.