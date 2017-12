Goûter du temps des Fêtes à la Maison Thomas-Williams

par

La Maison Thomas-Williams vous convie à un élégant goûter dans un décor victorien et une ambiance festive. Venez déguster des produits locaux qui sauront combler vos papilles et satisfaire vos fringales! Comme le nombre de places est limité, il est nécessaire de réserver.

En plus des thés TEAZON, il y aura du cidre doux du Verger Belliveau, une panoplie de succulentes pâtisseries* de la boulangerie Nick the Dutch Baker et des confitures et gelées de Lynn Coates. *Une sélection de produits sans gluten sera aussi offerte.

Pour réserver, veuillez composer le 506-856-4327 ou vous présenter à la Place Resurgo durant les heures d’ouverture. Le paiement doit être effectué au moment de la réservation.

Les réservations de groupes de six personnes ou plus sont possibles sur demande.

Les quatre prochaines séances sont offertes les samedi et dimanche, 16 et 17 décembre, de 13h à 14h et de 15h à 16h.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner au 506-856-4327 ou visiter le site resurgo.ca.