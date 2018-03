Gourmands, amoureux de crème glacée, tenez-vous prêt!

par

Hélène Le Pennec

Cet article s’adresse à toi gourmand, toi qui aime les douceurs à priori estivales, mais dont certaines n’ont pas besoin de saison pour être dégustées. Alors si la température reste encore à l’hiver, j’ai bien envie de transporter mes papilles en été!

Après tout ce temps passé à attendre, la récompense arrive enfin. Ainsi, si je vous dis, crème glacée au gout unique, et surtout des choix d’enrobage de chocolat à ne plus savoir où donner de la tête…vous pensez à quoi? A la crémerie Bennic bien évidemment! Si vous êtes un gourmand, surtout de crème glacée vous savez donc exactement de quoi je parle! Oh que la patience peut avoir ses mérites! Nous voici donc lancés pour une nouvelle période de dégustation qui débute ce jeudi 1er mars à midi! Il est certain que les premiers chanceux à entrer dans la boutique seront récompensés dès l’ouverture de la porte par les odeurs de chocolats et autres délices.

Chocolat au lait, noir, vanille, pâte à biscuit, brioche à la cannelle, caramel salé, ce ne sont que quelques- unes des nombreuses saveurs dans lesquelles vous pourrez tremper votre crème glacée molle. Alors laquelle allez vous choisir pour débuter la saison, et quelle taille de cornet? Et n’oubliez pas que Bennic a aussi bien d’autres spécialités, alors gardez de la place pour toute la saison!

Le 24 février dernier, la crémerie a même publié sur leur page Facebook @CremerieBennicDairyBar une photo indiquant leur réouverture. Ce ne sont pas moins de 250 partages et 669 «J’aime» de cette publication qui ont été faits.

Les vacances arrivent alors ne vous privez pas et allez déguster une bonne crème glacée chez Bennic au 3225, ave. Principale ouest derrière la Coopérative IGA sur le boulevard Dieppe.

Bonne dégustation!