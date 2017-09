Ginette Petitpas Taylor est la nouvelle ministre fédérale de la Santé

par

Ginette Petitpas Taylor, la députée de Moncton-Riverview-Dieppe, a été assermentée lundi en tant que ministre de la Santé dans le cabinet Trudeau. Elle succède à Jane Philpott.

«C’est un honneur et un privilège pour moi d’avoir été demandée par le premier ministre Justin Trudeau de siéger sur son conseil des ministres à titre de ministre de la Santé, de dire la nouvelle ministre. J’ai bien hâte de relever ce nouveau défi et je suis convaincue qu’en travaillant ensemble nous allons réussir de grandes choses pour tous les Canadiennes et Canadiens!»

Élue députée en 2015, la députée du Nouveau-Brunswick avait occupé, jusqu’à maintenant, le poste de secrétaire parlementaire du ministre des Finances.

Son collègue de Beauséjour, Dominic LeBlanc, s’est dit heureux de l’accueillir au sein du conseil des ministres.

Le premier ministre Brian Gallant à tenu à souligner la nomination de Madame Petitpas Taylor. «Au nom des gens du Nouveau-Brunswick, je félicite Ginette Petitpas Taylor d’avoir été promue au Cabinet et, en particulier, au dossier important de la santé. Renforcer les soins de santé est une priorité pour les Néo-Brunswickois, alors nous avons hâte de travailler avec la ministre Petitpas Taylor pour innover et améliorer l’accès aux soins de santé. Nous savons que Ginette Petitpas Taylor et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc, continueront de bien servir le Nouveau-Brunswick et le Canada au sein du Cabinet. Nous sommes impatients de collaborer avec eux dans le but de stimuler la croissance économique, de renforcer les possibilités en matière d’éducation et d’améliorer les soins de santé.»

Des centaines de messages de félicitations ont été envoyés à la nouvelle ministre, via les médias sociaux, autant par des élus provinciaux que municipaux, des dirigeants d’organismes et des citoyen.ne.s de sa circonscription et d’ailleurs.

Comme le ministre Roger Melanson, la plupart des messages soulignent que «c’est une promotion plus que méritée à une femme pleinement engagée dans sa communauté et son pays. Notre pays a besoin de personne comme toi afin de faire avancer notre pays et notre province. Bien content de travailler avec toi.»