Ginette Arsenault, une histoire de poterie, une histoire de vie, une passion

Quand la passion vous anime, il est de croire que rien ne peut vous arrêter. C’est le sentiment que nous donne Ginette Arsenault, artiste et créatrice d’œuvres uniques en poterie. Ginette a débuté la poterie dans les années 1980 à Tracadie et depuis son chemin est ce que l’on peut nommer atypique et tout autant inspirant pour chacun.

Ginette Arsenault a évolué principalement dans le secteur culturel et a toujours eu la poterie comme passion, toujours là quelque part en arrière-plan. On n’y pense pas forcément mais pour un potier, ses mains ont une valeur plus que précieuse, essentielles à la poursuite d’une carrière. Une notion que cette femme passionnée et passionnante a su prendre en compte.

Dans ses débuts d’artiste, Ginette Arsenault, personnalité dynamique et inventive, a eu la démarche de penser à un plan B voire même à un plan C. En effet, tomber et se blesser à une ou deux mains aurait pu suspendre ou terminer sa carrière d’artiste sans avoir d’alternative. Dans les années 1980, elle a alors fait le choix de poursuive en parallèle de sa passion une carrière professionnelle dans le domaine culturel. «J’ai travaillé par contrats et j’aimais vraiment ce type de travail intense et la notion de fin qui allait avec, je n’ai jamais eu une job à long terme», dit-t-elle.

Raconter une vie c’est aussi prendre du recul sur tout le chemin que l’on a parcouru. «Il y a sept ans passés je me suis dit, si je veux vraiment le faire, il faut juste que je saute. Aujourd’hui je regarde mon chemin parcouru sur les sept dernières années et je me demande comment j’ai pu faire tout cela». Ginette s’est investie pleinement dans tout ce qu’elle a entrepris et c’est avec fierté qu’elle mesure l’étendue de son progrès.

Il y a sept ans c’est un nouveau départ qui s’offre à elle. Après avoir fait le choix de ne pas repartir sur des contrats dans le domaine de la culture et de la coordination, Ginette Arsenault fait le grand saut dans sa passion, et se laisse porter par son cœur.

«Une journée j’étais dans mon atelier, tout était neuf, j’avais tout racheté, et là tu regardes partout et tu te dis, là il faut que je commence, et ça fait peur surtout que je n’étais pas certaine de savoir encore bien faire. Une amie m’a juste dit «Go» et je me suis lancée et j’ai fait mes sept premiers pots», explique-t-elle.

La poterie est plus qu’un mode de vie, c’est un véritable cheminement personnel qui a porté Ginette tout au long de ces dernières années de création. «Je sais que je veux faire de la poterie pour le restant de mes jours, je suis une poteuse, tu me fais parler de la poterie je peux parler pour des jours entiers».

L’artiste est aussi retournée à l’université en 2008 et a connu une multitude de cheminements critiques qui l’ont amenée à progresser dans sa carrière, à acquérir de nouvelles techniques et à construire de nouvelles idées.

Mais être potier est un métier complet, il faut au-delà de l’aspect artistique être capable de déterminer une ligne de prix pour ses produits, être capable de gérer l’organisation de ses commandes et savoir communiquer auprès du grand public et vendre ses créations.

«Depuis le début je fonctionne sur des coups de cœur, et depuis ma première année de création ça n’a fait que s’étendre. J’ai beaucoup appris surtout lors de la dernière année qui a été la plus occupée depuis le début, je suis de mieux en mieux organisée. J’ai aussi appris la résilience et de vivre dans le moment présent. Si je ne suis pas concentrée à ce que je fais, c’est incontournable il va se passer quelque chose».

Impossible de ne pas ressentir la passion qui anime cette femme de caractère. On sent qu’elle laisse un petit morceau d’elle-même dans chacune de ses pièces. Un chat, une encre, un bateau, une fleur (…) les motifs que l’on retrouve sur ses créations ont tous une histoire et c’est avec émotion que Ginette partage sa vie à travers ses œuvres.

Ainsi, si vous souhaitez découvrir et vous procurer les œuvres de Ginette Arsenault vous pouvez vous rendre soit à la Société culturelle Kent Sud à Bouctouche, ou sur son site internet www.ginettearsenault.com ou encore à la Galerie d’Art Apple Art à Moncton. Vous pouvez aussi aller la rencontrer directement dans son atelier, et, si elle n’y est pas, c’est qu’elle est certainement proche, à attendre la fin d’une cuisson et de nouvelles créations.

À l’approche de la Saint Valentin, si vous êtes à la recherche d’un cadeau original et plein d’amour pour votre tendre moitié, ne cherchez pas plus loin. Ginette a créé pour vous un spécial dans lequel elle aura mis, je vous le promets, tout son cœur.