Gestion de la Plage de l’Aboiteau  Le Village de Cap-Pelé signera un bail de 20 ans

Gilles Haché

Lors de la réunion régulière du Village de Cap-Pelé, les élus ont accepté de s’occuper de la gestion de la Plage de l’Aboiteau pour une période de 20 ans.

«Nous serons responsables des terrains à l’exception des chalets et du terrain du futur camping, a indiqué le maire Serge Léger, notre entente avec le ministère des Ressources naturelles était échue depuis le 31 décembre 2015.»

Selon les politiques de la province, lorsqu’il y a un édifice appartenant à la province et qu’il doit être vendu, c’est la municipalité qui a le premier choix. Suite à la demande d’Alcool NB à savoir si la municipalité était intéressée à en faire l’acquisition, le Village de Cap-Pelé à décliné l’offre n’ayant pas d’utilité pour cet édifice.

En bref… les travaux sur le chemin Thibodeau avancent bien et on prévoit la fin des travaux pour la mi-novembre… les propriétaires du bâtiment situé sur la rue Robichaud ont reçu une extension de six mois pour exécuter les travaux; si au 30 novembre les travaux ne sont pas faits la municipalité va entreprendre elle-même les travaux et les coûts seront facturés aux propriétaires… plus de 11 000 dépliants touristiques ont été distribués lors des différents salons touristiques visités… les démarches pour mettre la plage de l’Aboiteau aux normes du Pavillon bleu vont bon train…les tarifs pour la glace de l’aréna de Cap-Pelé seront de 145$ l’heure pour les groupes mineurs, 210$ pour les groupes adultes et 10$ de l’heure par personne pour le hockey libre…la surface intérieure du terrain de balle Serge Porelle a été refaite au prix de 34 750$… Il y aura un Bingo géant à l’aréna de Cap-Pelé le 28 juin prochain… la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 10 juillet à 19h.

Les pompiers de Cap-Pelé désirent remercier la famille de feu Hilaire Jacob pour avoir indiqué que les dons pouvaient être faits aux pompiers de Cap-Pelé.