George Belliveau et le GB Band lancent le disque «Drop l’aiguille»

L’artiste George Belliveau et le GB Band ont choisi un moyen novateur pour faire le lancement de leur nouveau disque «Drop l’aiguille», le samedi 7 janvier. Le lancement du quatrième album de George Belliveau présenté devant une quarantaine de personnes était également diffusé en direct sur Internet.

Le lancement «Facebook live» a généré plus de 800 commentaires pendant la diffusion et 650 partages. Le lendemain, on pouvait y lire près de 1000 commentaires parmi les quelque 32 000 personnes qui ont vu des extraits du lancement en ligne.

«Le lancement s’est très bien passé, souligne le chanteur de Pré-d’en-Haut. La réaction des gens a été très positive et le rayonnement rendu possible grâce au lancement sur Facebook a été incroyable. C’était une première pour nous et beaucoup de gens ont trouvé ce genre de lancement vraiment unique.»

«Avec un lancement en ligne, on souhaitait pouvoir joindre tous ceux et celles qui nous suivent aux quatre coins de l’Acadie, tout comme nos fans qui sont à l’extérieur des Maritimes, que ce soit en Gaspésie, aux Îles de la Madeleine, sur la Côte Nord du Québec ou même en France», explique le chanteur qui fait carrière depuis une vingtaine d’années.

«Drop l’aiguille, le titre de l’album, est tiré des paroles d’une des chansons, explique George Belliveau. Je trouvais que le titre était représentatif de l’album. En parlant de l’aiguille, on fait référence aux années ‘80 quand on écoutait nos artistes préférés sur des disques de vinyle. L’album a l’énergie de cette époque au niveau de l’écriture et des sonorités.»

Ce nouvel album aux couleurs festives compte dix nouvelles chansons écrites ou coécrites par George Belliveau. On y découvre aussi une pièce en anglais (Leaving), une première pour l’artiste. Ce disque reflète une nouvelle couleur pour le chanteur qui souhaitait, avec la complicité de son groupe, élargir la palette musicale et surtout faire tomber les barrières entre les styles country, pop et rock.

Le disque a été enregistré dans le nouveau studio La classe, à Memramcook, opéré par George Belliveau, Danny Bourgeois et Jean-Pascal Comeau. Les musiciens sont Danny Bourgeois, Mike Bourgeois, Mario Robichaud, Chris Wheaton en plus de Sébastien Michaud et Philippe Lucy.

L’année 2017 s’annonce fort occupée pour George Belliveau et le GB Band qui feront la promotion du nouveau disque. De plus, le Centre des arts et de la culture de Dieppe propose une soirée intime avec George Belliveau, le vendredi 3 février à 20 heures. L’entrée est de 20$ pour les étudiantes, les étudiants et les personnes aînées et de 25$ pour les autres personnes.

Le groupe prendra ensuite la route vers Québec à la mi-février pour présenter le nouvel album au public et aux diffuseurs présents à la Bourse Rideau.

Le disque «Drop l’aiguille» est présentement en vente en magasin, sur le site de Distribution Plages (www.plages.net) ou sur d’autres plateformes de vente en ligne.