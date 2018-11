Gallant annonce la nomination d’un cabinet fantôme de Défenseur des politiques

par

La composition du cabinet fantôme de l’opposition officielle a été annoncée par le chef de l’opposition, Brian Gallant. Les députés libéraux défendront des alternatives sur le plan des politiques et fourniront des critiques constructives au gouvernement en délaissant l’approche traditionnelle de l’opposition fondée sur l’adversité.

«Nous avons entendu le message des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises le soir des élections. Ils veulent que tous les partis travaillent ensemble», a déclaré Gallant. «Nous n’allons pas recourir aux manœuvres politiques. Au contraire, notre équipe étudiera les problèmes, consultera les intervenants, soutiendra le gouvernement quand elle le pourra et proposera des alternatives constructives quand il le faudra.»

Les Défenseurs des politiques sont les suivants: Brian Gallant, Langues officielles; Lisa Harris, Affaires autochtones, Fonds de la Miramichi et Développement social; Stephen Horsman, Sécurité publique, solliciteur général et Affaires militaires; Guy Arseneault, Éducation postsecondaire; Roger Melanson, Finances et Conseil du Trésor; JC D’Amours, Santé; Denis Landry, Transports et Infrastructure; Brian Kenny, Affaires intergouvernementales; Benoît Bourque, Développement de l’énergie des ressources; Chuck Chiasson, Éducation et Développement de la petite enfance; Andrew Harvey, Développement économique et Petites Entreprises, Opportunités NB et Développement régional; Francine Landry, Fonds du Nord et Affaires rurales; Monique LeBlanc, La Francophonie et Égalité des femmes; Gilles LePage, Aînés; Cathy Rogers, Service Nouveau- Brunswick; Keith Chiasson, Gouvernements locaux; Gerry Lowe, Travail, Formation et Croissance démographique; Jacques LeBlanc, Tourisme, Patrimoine et Culture; Rob McKee, Justice et Procureure générale et Isabelle Thériault. Agriculture, Aquaculture and Pêches

«En tant qu’équipe, nous continuerons de plaider en faveur d’une croissance économique avantageuse pour tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, du renforcement de l’éducation et des services de garderie ainsi que pour des investissements visant à réduire les temps d’attente dans notre système de santé», a déclaré Gallant.

En plus du cabinet fantôme, Gallant a annoncé que les dirigeants du caucus seraient les suivants : Chef: Brian Gallant; Cheffe adjointe: Lisa Harris; Whip : Stephen Horsman; Leader parlementaire : Guy Arseneault; Leader parlementaire adjoint : Roger Melanson et Président du caucus : JC D’Amours.