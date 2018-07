Galerie Art-Artiste  Le secret le mieux gardé à Dieppe

par

Claire Lanteigne

Elle n’a pas pignon sur une rue principale, mais une fois que vous découvrirez la galerie Art-Artiste, au centre-ville de Dieppe, vous n’oublierez pas où elle est située. Ouverte depuis novembre 2017, on y retrouve des œuvres de la collection personnelle du propriétaire, Daniel Chiasson, un collectionneur d’art renommé et un spécialiste de la vente et la location d’œuvres d’art. On y retrouve aussi des œuvres en consigne d’artistes qu’il représente, celles d’artistes en résidence et celle d’artistes de l’Atlantique. Il représente les peintres Georges Goguen et Yvon Gallant et la sculptrice Marie-Hélène Allain.

«Je collectionne des œuvres d’art depuis une trentaine d’années, de dire M. Chiasson. La première peinture que j’ai achetée était une œuvre de René Hébert, de Côte Ste-Anne. J’ai toujours eu un intérêt dans toutes les formes d’art ainsi que le désir de faire reconnaître les gens d’ici. J’ai beaucoup cherché avant de trouver cet endroit, car je ne voulais pas créer une galerie traditionnelle. C’est un édifice commercial ici et j’ai 1800 pieds carrés et quatre salles d’exposition, alors ça me donne toutes sortes de possibilités pour des expositions et des activités pu- bliques et privées. J’ai gardé le cachet original du site.»

Actuellement trois salles sont réservées aux artistes qui y étaient en résidence au printemps : Mario Cyr, Louise LeBlanc et Yvon Gallant. On y retrouve également des œuvres de Sylvie Pilotte, Nicole Haché, Marie-Hélène Allain, Julie Caissie, Jessie Babin, Amber Lise Léger, Lionel Cormier, Alan Syliboy et Alex Smith, Réjean Toussaint, etc.

«Je n’ai pas fait d’études en arts, mais j’aime présenter l’art comme je le fais. Ici je rencontre les gens sur rendez-vous, car je suis trop occupé pour avoir des heures d’ouverture fixes. L’art est souvent intimidant pour beaucoup de gens, poursuit-il, surtout l’art contemporain, mais ici les gens sont à l’aise d’en discuter, les langues se délient plus facilement et je les incite à oser s’initier à l’art. Je ne prétends pas avoir la solution tout seul, mais il faut encourager les gens à acheter ce qui les intéresse, ce qui capte leur attention et leur imagination.

«Je ne suis qu’un petit maillon parmi ceux et celles qui font le même travail que moi. Je veux contribuer à ma manière à montrer que l’art d’ici est aussi intéressant que celui d’ailleurs au Canada.»

Et ce n’est pas les projets qui lui manquent. Au moment de ma visite, il s’affairait à la préparation de l’exposition Portraits d’Yvon Gallant, qui sera à la Galerie Bernard Jean de Caraquet, du 11 juillet à la fin août. Cette même exposition déménagera ensuite à la galerie de la Petite église d’Edmundston, du 12 septembre à la fin octobre.

On pourra y voir plus de 40 portraits de personnalités de tous les milieux et essayer de les identifier selon leur pose, leurs vêtements ou d’autres détails; car ce sont des visages typiques d’Yvon Gallant.

Il a plein d’autres projets en plus d’aider à préparer les expositions dans d’autres galeries plus institutionnelles et collaborer avec d’autres galeries. «Il faut aussi du temps pour planifier les expositions, les monter et les démonter et même ici j’aime réorganiser les œuvres afin de montrer ce que la galerie a à offrir», de conclure ce passionné d’art.

M. Chiasson est également engagé dans d’autres organismes, dont le Festival international de musique baroque de Lamèque.

La galerie Art-Artiste est située au 173A, rue Champlain, dans un édifice commercial en face de l’édifice municipal de Dieppe. On peut consulter les activités et des oeuvres offertes sur le Facebook galerie art-artiste ou rejoindre Daniel par courriel danchi55@hotmail.com ou par téléphone au (506) 866-6696.