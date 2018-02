Gala de reconnaissance de la Chambre de commerce du Grand Shédiac

par

Glenwood Kitchen sera honorée du prix Entreprise de l’année

La Chambre de commerce du Grand Shédiac va tenir son 6e Gala de reconnaissance le samedi 17 février prochain au Centre multifonctionnel de Shédiac. Un délicieux repas sera servi par le Restaurant Gabrièle, et le dessert sera fourni par Adorable Chocolat.

Cette soirée met à l’honneur la communauté d’affaires, le monde politique et la population générale dans le cadre de cette remise annuelle des prix d’excellence de la Chambre de commerce du Grand Shédiac.

L’entreprise Glenwood Kitchen se verra décerner le prix Entreprise de l’année qui vise à reconnaître une entreprise qui contribue à la création d’emplois dans la région, est un modèle pour la communauté d’affaires et démontre un engagement envers la communauté.

Le prix Entrepreneur émergent de l’année sera remis à Eugene Brydges, de Shédiac Home Hardware, qui a connu au cours de la dernière année une importante expansion de son commerce. Ce prix est remis annuellement à un entrepreneur qui démontre de l’innovation et du leadership dans son entreprise.

Le prix Organisme de l’année sera décerné au Vestiaire St-Joseph Inc. qui vient en aide aux gens et aux démunis de la région. Cette reconnaissance est remise annuellement à un.e citoyen.ne ou organisme qui a su se démarquer dans la communauté.

Enfin, le Centre-Ville Shédiac Downtown inc. va reconnaître Yves Frenette, de la Maison Funéraire Frenette en tant qu’entrepreneur dans le centre-ville de Shédiac, où il opère son entreprise depuis plusieurs années.

Le succès de cette soirée est rendu possible grâce à la participation de commanditaires tels que la Ville de Shédiac, UNI, CBDC, Assurances Vienneau, Centre-Ville Shédiac Downtown inc., Shédiac Lobster Shop, Sobeys Shédiac et Imprimerie Dupuis Printing.

Pour vos procurer des billets, veuillez composer le 531-2201 ou consulter le site Web à l’adresse www.greatershediacchamber.com.