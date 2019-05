Gagnants du 44e Rodéo du Cycliste à Cap-Pelé

par

Le samedi 11 mai se tenait le 44e rodéo cycliste annuel de Cap-Pelé. Nous sommes contents de voir que plus de 150 participants, élèves de l’école Donat Robichaud, ont pu recevoir une formation et mettre en pratique des consignes de sécurité dans un parcours d’agilité en bicyclette.

Afin de souligner leur exploit dans une atmosphère de fête, plus d’une centaine de commanditaires ont fourni plusieurs milliers de dollars en services et en prix dont plus de 55 bicyclettes. Merci à chacun pour votre généreuse contribution. Ce 44e rodéo n’aurait pu avoir lieu sans l’aide d’une trentaine de bénévoles, gens de notre communauté. Merci pour votre implication et dévouement.

Merci à tous les participant.e.s, bénévoles, commanditaires et invités d’honneur!