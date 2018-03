Funérailles naturelles au Nouveau-Brunswick   Alternatives aux pratiques d’enterrements modernes

par

Vous êtes intéressé.e d’avoir un faible impact environnemental sur la durée de votre vie? Qu’en est-il de votre mort? Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC), en collaboration avec son Comité d’enterrements et de cimetières naturels, offrira un atelier gratuit le mercredi 28 février au Centre 50 de Cocagne pour guider les participants à travers les multiples décisions et options disponibles pour des funérailles plus naturelles au Nouveau-Brunswick.

Funérailles naturelles : responsabilisation et respect de l’environnement

L’atelier «Préparez vos funérailles naturelles» abordera les questions relatives aux cimetières et sites d’enterrements naturels, ainsi que les options d’embaumements, d’incinération et de cercueils disponibles au Nouveau-Brunswick; de plus, les pratiques funéraires alternatives telles que les cérémonies funéraires à domicile seront sujettes à discussion.

Denise LeBlanc, animatrice de l’atelier et membre du Comité d’enterrements et de cimetières naturels fait remarquer «qu’il est difficile de prendre des décisions lorsque nous sommes submergés de chagrin et que le défunt, ou la défunte, n’a pas fait part de ses volontés de son vivant. En planifiant ses propres funérailles d’avance, il est possible d’avoir une mort qui reflète des valeurs personnelles profondes tout en respectant l’environnement. S’informer des options naturelles relatives à notre post-vie a comme effet de nous responsabiliser dans nos prises de décisions et l’opportunité de faire un choix éclairé nous autonomise nous-mêmes, et nos proches, quant à la planification de nos funérailles.»

L’atelier permettra aux participants de s’équiper de ressources et d’outils propices à la planification de leurs funérailles naturelles et aura lieu le mercredi 28 février au Centre 50 de Cocagne, situé au 10, rue Villa, à Cocagne de 18h30 à 20h30 (en cas de tempête : le vendredi 2 mars). Ceux et celles intéressés d’y participer peuvent s’inscrire en ligne à www.ecopaysde cocagne.ca ou composer le (506) 576-8247.

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le bassin versant de la rivière de Cocagne au sud-est du Nouveau-Brunswick. Sa mission est de faciliter l’engagement citoyen pour assurer la viabilité des communautés du bassin versant de Cocagne.