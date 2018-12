Frédéric Desclos fait Chevalier de l’Ordre du mérite agricole

par

Claire Lanteigne

Lors d’une cérémonie au Consulat de France à Moncton et Halifax, lundi soir, la consule madame Laurence Monmayrant a décerné l’Ordre du mérite agricole à Frédéric Desclos, co-propriétaire d’Adorable Chocolat, de Shédiac.

«Cette distinction honorifique française date de 1883, de dire Madame Monmeyrant, et récompense entre autres des personnes ayant rendu des services marquants à l’agriculture, à la filière agroalimentaire et à la gastronomie.»

Elle a souligné l’esprit d’entrepreneur et de créativité de M. Desclos, qui partage son savoir faire d’artisan français à Shédiac. «Vous vous êtes inséré dans le tissu local où vous partagez votre savoir et faites des produits de grande qualité», a-t-elle ajouté, en relatant son parcours professionnel.

«En vous associant avec Ginette Ahier, vous faites de grandes créativités pour tous les goûts avec une clientèle que vous surprenez autant à votre boutique de Shédiac qu’au Marché de Dieppe.»

Le nouveau Chevalier de l’Ordre du mérite agricole s’est dit heureux de l’honneur reçu de sa France natale et de le partager en compagnie d’ami.e.s. «Je suis venu ici pour partager ce que je connaissais», a-t-il dit, soulignant l’apport de son ex-épouse et de ses deux enfants. Ce sont trois personnes qui nous ont encouragés à déménager dans la région et je suis heureux d’y être installé.

«Quand j’ai rencontré Ginette Ahier, elle aussi chocolatière, nous avons décidé de travailler ensemble au lieu d’être compétiteurs. Nous avons une équipe qui fonctionne bien et il semble maintenant que la retraite ne sonnera pas aussi tôt que je pensais», a-t-il ajouté.