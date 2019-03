Francophonie internationale : Sept écoles du DSFS sont récompensées

par

Ghislaine Arsenault

À l’occasion de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2019, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l’Asso- ciation des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) ont remis des prix pour stimuler et appu- yer les initiatives scolaires en francophonie internationale.

Sept écoles du District scolaire francophone Sud figuraient parmi les récipiendaires. Félicitations aux élèves et au personnel des écoles lauréates pour cette belle reconnaissance qui témoigne de leur engagement à faire rayonner la francophonie.

Catégorie Découvrons la Francophonie – projet école – École Abbey-Landry, Memramcook, École Amirault, Dieppe, École Le Marais, Dieppe

Catégorie Découvrons la Francophonie – projet salle de classe – École Antonine Maillet, Dieppe, École Carrefour Beausoleil, Miramichi, École Dr.-Marguerite-Michaud, Bouctouche, École Mathieu-Martin, Dieppe.

Du même coup, l’appel à candidatures pour les prix 2019-2020 a été lancé et les écoles ont jusqu’au 31 mai 2019 pour déposer leur candidature dans les catégories suivantes :

Partons à l’aventure

Consiste en un projet éducatif qui nécessite un déplacement d’individus dans un pays membre de la Francophonie à l’extérieur du Canada. Un maximum de 3000$ sera octroyé pour les projets acceptés.

Découvrons la Francophonie

Consiste en un projet éducatif qui est réalisé en salle de classe, à l’école ou dans la communauté et qui permet de découvrir un ou des pays et états membres de la Francophonie.

Un maximum de 250$ sera octroyé pour les projets acceptés et réalisés par un membre du personnel enseignant dans une salle de classe.

Un maximum de 750$ sera octroyé pour les projets acceptés et réalisés au sein de l’école et dans la communauté.

Une seule proposition par école sera acceptée.

Renseignements : https://www.aefnb.ca/information-sur-aefnb/prix-education- francophonie-internationale/.