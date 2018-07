Fonds de bourses Éric LeBlanc

par

Éric était le fondateur des Croisières de la Baie de Shediac, une entreprise bien connue pour ses sorties en bateau, une attraction touristique populaire à Pointe-du-Chêne, NB. La compagnie fut créée par son travail acharné, son dévouement et son amour pour la mer. Éric a commencé sa compagnie en 1998 avec un bateau de pêche converti de 40 pieds autorisé à transporter 14 passagers. En 2002, il fit construire sur mesure un bateau de 53 pieds appelé «Ambassador» lui permettant de transporter 65 passagers et trois membres d’équipage. Les nouveaux propriétaires, Ron et Denise continuent maintenant le travail commencé par Éric.

À la mémoire d’Éric, la famille LeBlanc a créé une bourse d’études disponible à un étudiant diplômé de l’école secondaire qui poursuit des études postsecondaires et qui est un.e résident.e de Pointe-du-Chêne. Si le cours est d’une durée de deux ans ou plus, l’étudiant est également admissible une deuxième année.

Les demandes de bourse doivent être reçues par la famille LeBlanc le ou avant le 30 juin par courriel. Le formulaire de demande et les règlements peuvent être obtenus en ligne à l’adresse ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez nous joindre par courrier, par téléphone ou courriel: Robert ou Marie LeBlanc, 9530, rue Main, Richibucto, E4W 4E4, téléphone : 523-9247 ou par courriel : mariercto@yahoo.ca.