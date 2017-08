par

Shédiac

Les célébrations de la Fête du Nouveau-Brunswick auront lieu le lundi 7 août de 18h30 à 21h30 au Parc Pascal-Poirier de Shédiac.

Dès 18h30, il y aura des mots de dignitaires ainsi que la présentation de certificats de mérite. La Ville de Shédiac soulignera des citoyens, associations et gens d’affaires dans sept volets: affaires, animation et lea dership, bénévolat, culture, environnement, service communautaire et sports et loisirs. De plus, profitez d’un BBQ avec les pompiers de Shédiac, un gâteau, des jeux gonflables et un service de maquillage.

L’artiste Mélanie Morgan accompagnée de Jean-Marc Cormier seront en spectacle dès 19h. Apportez toute la famille pour une soirée divertissante avec votre communauté pour célébrer notre belle province.

Cap-Pelé

À Cap-Pelé, la fête du Nouveau-Brunswick sera célébrée le lundi 7 août à la plage de l’Aboiteau! Une journée familiale remplie de plaisir se déroulera de 15h à 21h.

Une variété d’activités sera offerte aux participant.e.s, telle que des activités sur la plage, du «balloon twisting», une cérémonie protocolaire, une remise de certificats de mérite, du maquillage de visages, un spectacle de musique style «party de cuisine» avec Moe LeBlanc, Flo Durelle et Dan LeBlanc suivit du groupe «Sharp Tone». L’accès sera gratuit au site à partir de 14h.

Moncton célébrera le 150e du Canada

La fête du Nouveau-Brunswick sera célébrée le lundi 7 août au parc Riverain de Moncton et à la Place Resurgo. Cette fête célébrera la diversité de la création musicale du Nouveau-Brunswick tout en offrant des activités familiales.

La scène «Le N.-B. fête le Canada 150», située au parc Riverain, s’animera dès 18h. Le spectacle mettra en vedette des talents entièrement canadiens et néo-brunswic- kois et prendra son envol avec les violoneux préférés du Nouveau-Brunswick, Ivan et Vivian Hicks accompagnés des Sussex Avenue Fiddlers. Suivront ensuite l’artiste émergent Cameron Molloy et le groupe Sommes 4, finaliste d’Accros de la chanson. Spoutnique, un mystérieux groupe de disco alternatif d’Edmundston, présentera des compositions musicales qui inciteront sûrement les gens à danser. Pour clôturer la soirée, le Gary Sappier Blues Band de Tobique envoûtera la foule avec son répertoire éclectique de blues.

En matinée, les activités commenceront dès 10h à la Place Resurgo, siège du Musée de Moncton et du Centre de découverte des transports. Les enfants de tous les âges pourront ai- der à démonter et examiner les mécanismes complexes d’un piano droit et d’autres instruments de musique dans un laboratoire de destruction créatrice, prouvant ainsi que la science et la musique font la paire! Également dès 10h à la Place Resurgo, des membres du corps enseignant du Centre des arts et de l’éducation du Ballet-théâtre atlantique du Canada offriront des animations amusantes pour permettre aux participants d’interagir avec certains personnages du Junglebook.

Les activités de la fête sont présentées par MNB, la Ville de Moncton, la Place Resurgo et le Centre des arts et de l’éducation du Ballet-théâtre atlantique du Canada.

Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada, une collaboration entre la Ville de Moncton, le gouvernement du Canada et des gens extraordinaires d’un bout à l’autre du pays.