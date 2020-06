Fête du Canada virtuelle au village de Cap-Pelé

Justin LeBlanc, directeur des événements et des communications du Village de Cap-Pelé, ne manque pas d’imagination pour orga- niser des activités, qu’elles soient virtuelles ou non.

Claire Lanteigne

Initiative de journalisme local − APF – Atlantique

Roland Gauvin et M. Crapaud sont souvent en vedette à Cap-Pelé. (Courtoisie)





«C’était tout un défi de planifier la fête du Canada, dit-il. Nous étions dans l’inconnu à savoir combien longtemps la pandémie allait durer et la fête virtuelle était la meilleure option pour nous tout de suite.» Habituellement, les activités du 1er juillet se déroulent à la Plage de l’Aboiteau. En présentant le spectacle de façon virtuelle, cela va permettre à plus de gens d’y participer, d’autant plus que la fête tombe au beau milieu de la semaine, un mercredi.

Les spectacles seront diffusés sur la page Facebook du Village de Cap-Pelé. «Nous avons toujours trouvé im- portant d’offrir des activités pour les différents groupes d’âge et pour les petits, le spectacle de Roland Gauvin et M. Crapaud est toujours un succès», ajoute Justin LeBlanc. C’est ce «duo» qui commencera la journée d’activités, de 11h à 11h45.

Les personnes âgées seront sans doute très intéressées par le spectacle de musique, entre 14h et 16h, de Colleen Duguay et Sharp Tone, intitulé «Cap-Pelé, ça va bien aller».

Zachary Richard sera en spectacle virtuel le 1er juillet. (Courtoisie)





Depuis déjà un bon moment, Justin LeBlanc fai- sait des démarches auprès de son grand ami, Zachary Richard. De 19h à 20h, celui-ci présentera un spectacle intitulé : «Canada, ne lâchez pas la patate». «L’objectif du spectacle de Zachary Richard est de rappeler aux Acadiens et aux Acadiennes que malgré la fermeture de la frontière canado-américaine, l’amour et l’amitié entre l’Acadie et la Louisiane demeurent forts», explique le directeur des événements. Il ne faut pas oublier que le Village de Cap-Pelé et la Ville de Broussard, en Louisiane sont jumelés depuis 1984. Le spectacle est présenté en partenariat avec la Société Nationale de l’Acadie et le gouvernement du Canada.

On se souviendra que l’an dernier, dans le cadre du Congrès mondial acadien, Zachary avait accepté l’invitation de Justin de participer à la journée de Cap-Pelé. «Je m’étais pris très tôt pour l’avoir», ajoute le jeune communicateur. Il a avisé toutes les communautés environnantes une fois que le chanteur cadien avait confirmé sa présence pour la journée du CMA de la municipalité. «Ça ne servait à rien qu’elles fassent des démarches pour l’avoir, dit-il en riant. Les billets se sont vendus comme des petits pains chauds.»

Deux concours

Afin de se préparer à la fête du Canada, du 27 juin au 1er juillet, le Village encourage les gens à faire des sculptures de sable et de télécharger une photo de leur création sur Facebook ou sur Instagram en utilisant le mot-clic #aboiteaucanada2020. Les participants courent la chance de gagner un prix de collection de la Baie d’Hudson ou un laissez-passer de saison de la Plage de l’Aboiteau.

De plus, du 27 juin jusqu’au 1er juillet, les gens peuvent compléter un «trivia» canadien sur le site Web du Village de Cap-Pelé afin de gagner un prix de la collection de la Baie d’Hudson.

Ces deux concours sont ouverts à tous les gens du pays.

Pour leur part, les citoyens de Cap-Pelé recevront un bonbon à l’érable par la poste pendant la semaine du 22 juin. Les citoyens qui désirent s’en procurer d’autres pourront en acheter au Cap-Pelé Esso.

«Un grand avantage d’une fête virtuelle, c’est qu’elle aura lieu beau temps, mauvais temps, mentionne Justin LeBlanc, et je suis certain que plusieurs personnes de l’extérieur de la municipalité vont aussi en profiter.»