Festival Littéraire – Les quatre jeudis de juin 

par

La Société culturelle Sud-Acadie est fière de lancer une troisième édition Mini-Festival «Les quatre jeudis de juin» une série d’événements littéraires éMOTions qui se dérouleront à l’Église historique de Barachois.

Brigitte Harrison, poète récipiendaire du prix Antonine Maillet Acadie Vie pour son recueil l’Écran du monde, Marie France Gadbois, journaliste, animatrice, Caroline Bélisle, jeune comédienne poète et Marie Cadieux, scénariste de fiction et de documentaires, réalisatrice et auteure, seront des nôtres cette année. Ces soirées sont offertes sans frais.

Jeudi 8 juin – 20h Brigitte Harrison : La vie, la mort, des chainons dans l’éternité.

Brigitte Harrison se sert de sa plume comme un filet qui étend sur le monde ses émotions et laisse filtrer la parole et les mots d’où surgit le sens de sa vie.

Jeudi 15 juin – 20h Marie France Gadbois : Parole et tambour avec invitée Louise Albert. Une soirée de lecture, entrecoupée de musique.

Jeudi 22 juin – 20h Caroline Bélisle : Mourir tout le temps

La vie et la mort, aimer et s’haïr, c’est un peu la même chose.

Jeudi 29 juin – 20h Marie Cadieux : Danser, entre images et mots Je rêvais d’être ballerine, et puis, mes pointes finalement, je les ai lacés avec des images et des mots.