Festival acadien de la Nouvelle-Acadie au Québec

Le lancement de la programmation de la 17e édition du Festival acadien de la Nouvelle-Acadie s’est déroulé le mardi 11 juillet 2017, au monument de l’Odyssée acadienne à Saint-Jacques.

La 17e édition du Festival acadien prendra place dans les quatre municipalités de la Nouvelle-Acadie du 10 au 19 août. Les principales activités seront de retour, en plus de quelques nouveautés. Le Festival se veut rassembleur et accessible pour tous, afin de célébrer ensemble les racines acadiennes de la région.

Des activités diversifiées

Une nouveauté apparaît cette année. Une journée dédiée à l’une des quatre municipalités, soit Sainte-Marie-Salomé, prendra place le 10 août. De 9h30 à 16h, un parcours de découvertes dans la municipalité attend nos invités. Découverte de l’église, de l’Espace le Rassembleur, du territoire, de la permaculture, de la ceinture fléchée… Un côté musical sera également présent avec les voix du «Chœur de nos vies» et «La Cantinière» dont deux des musiciens, Mathieu Lacas et Fred Bourgeois, sont originaires de Sainte-Marie-Salomé.

La levée du drapeau acadien se fera à la fin de la journée, soit à 16h30 devant le monument acadien de Sainte-Marie-Salomé situé à l’avant de l’église de Saint-Marie-Salomé.

Le vendredi 11 août à 19h30, la Veillé des conteurs se déroulera à l’église de Saint-Alexis. Des comédiens professionnels et amateurs interprèteront les textes de René Gareau. Olivier Breault, violoniste agrémentera la soirée avec sa musique.

Le samedi 12 août de 9h30 à 17h, ce sera le Salon des auteurs à la salle municipale de Saint-Liguori. Plus d’une dizaine d’auteurs seront présents en plus de deux lancements de livres. Simone Lapalme fera le lancement de son livre portant sur la généalogie des Leblanc de Saint-Alexis, soit «LeBlanc, de l’Acadie à Lanaudière». Cajetan Larochelle présentera quant à lui son nouveau livre intitulé «Compagnon de la terre».

Le dimanche 13 août aura lieu la messe acadienne à Saint-Jacques. Celle-ci débutera à 10h30 et sera précédée par un service de café et beignes en musique sur le perron de l’église.

La fête au village

Cette année, nous avons l’immense plaisir de recevoir Yves Lambert en trio à l’église de Saint-Liguori. Le spectacle sera le mardi 15 août et débutera à 19h30. Le tintamarre annuel se déroulera avant le spectacle, soit à 18h, au mémorial acadien au centre du village. Il sera suivi d’un souper hotdog et guédilles de homard sur le terrain de l’église à 18h30.

Spécial 250e

Une deuxième nouveauté cette année pour souligner le 250e anniversaire de l’arrivée des Acadiens en Nouvelle-Acadie, soit le samedi 19 août dès 19h30. Nous recevrons trois chorales à l’église de Saint-Jacques pour le grand concert «En chœur pour l’Acadie». Les trois chorales seront : Le Chœur Chanterelle du Collège Laval (QC), la chorale Voidunor de Bathurst (NB) et Le Cœur du Moulin de Rockland (ON).

Du 10 au 19 août, le concours de décoration de maisons aux couleurs de l’Acadie prendra place. Les grands gagnants seront dévoilés avant le concert du 19 août.

Qu’est-ce que le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie?

Le Festival acadien de la Nouvelle-Acadie est un organisme à but non lucratif qui dessert le territoire des quatre municipalités de la Nouvelle-Acadie, soit Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé. Il a pour objet de promouvoir la culture acadienne au sein de la région Lanaudière et s’est donné la mission d’organiser un événement culturel qui permet de faire connaître l’histoire et les origines acadiennes de plusieurs communautés villageoises de Lanaudière.