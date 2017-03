Far Away : un univers hors normes, mais pas si lointain

par

Après avoir récolté d’élogieuses critiques lors de sa présentation au Musée national des beaux-arts du Québec, la nouvelle création du théâtre l’Escaouette, en coproduction avec le Théâtre Blanc de Québec sera présentée à Moncton les 23 et 24 mars à 19h30.

Far Away est une pièce hors catégorie, fable d’anticipation, lucide et foudroyante qui donne à voir l’ultime chavirement mondial dans un univers fascinant, fantasmé mais terriblement proche de nous. La pièce nous plonge dans un uni-vers singulier imaginé par Caryl Churchill, figure de proue de la dramaturgie britannique, reconnue pour son avant-gardisme et sa finesse de style.

Une fable en trois temps…

Dans le premier acte, alors que le Monde se trouble, Joan, une jeune fille en visite chez sa tante à la campagne, est témoin de violences dont elle doit garder le secret. S’agit-il de vengeance ou de justice?

À l’acte 2, Joan devenue jeune femme fait la rencontre de Todd dans un atelier de création de chapeaux fantastiques qui servent à d’étranges spectacles. Ces chapeaux sont destinés à être exhibés sur des condamnés à mort lors de défilés flambo-yants et périssent avec eux, à l’exception de pièces rares qui finissent dans les musées.

Le parcours de Joan et Todd nous plonge ensuite dans un conflit généralisé auquel hommes, animaux et éléments prennent part. Ce monde dont on ne sait rien est entré dans une guerre universelle. Tout a été recruté pour combattre, et tout est maintenant une menace, car chacun passe d’un camp à l’autre sans logique apparente. Qui est ennemi ou allié?

Comment différencier le juste de l’injuste?

Far Away réunit sur scène le comédien acadien Ludger Beaulieu autour de Lise Castonguay et Noémie O’Farrell dans une mise en scène d’Édith Patenaude.

Les costumes ont été conçus par Mêve Amélie Cormier, alors que Jean Hazel signe la scénographie et l’éclairage. L’environnement sonore a été réalisé par Jean-Francois Mallet.

Far Away oblige le spectateur à se laisser transporter dans des zones insolites et inhabituelles, à se poser toute une série de question sur la société. Personne ne ressort indemne de ce spectacle in-classable.

Les billets sont disponibles au guichet du théâtre l’Escaouette situé au 170, rue Botsford, sur www.escaouette.com, ou en composant le 506.855.0001, poste 207. Les billets sont également en vente au Service des Loisirs socioculturels de l’Université de Moncton (Centre étudiant, campus de Moncton); au Monument Lefebvre, 480, rue Centrale à Memramcook et au Centre des arts et de la culture de Dieppe, 331, avenue Acadie à Dieppe.