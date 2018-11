Faites connaître votre opinion en remplissant le sondage en ligne sur l’image de marque de Beaubassin-est

par

La Communauté rurale Beaubassin-est veut connaître votre opinion dans son exercice de renouvellement de son image de marque. La firme Portfolio a été retenue pour mener ce projet et durant la première phase de cette initiative, nous cherchons à comprendre ce que représente pour vous la Communauté rurale Beaubassin-est.

Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours des dernières semaines avec des intervenants de divers secteurs d’activités provenant de tous les quartiers de la communauté. Nous invitons maintenant toute la population à participer à une étude en ligne qui est une partie intégrante à l’élaboration de la stratégie de communication-marketing et le renouvellement de l’image de marque («bran- ding») de Beaubassin-est.

Du 7 au 20 novembre, vous pouvez accéder au sondage à partir du site web de la municipalité, au www.beaubassinest.ca, ou en sui-vant le lien sur la page Facebook de Beaubassin-est. Des copies du sondage sont aussi disponibles au bureau municipal situé au 1709, route 133 à Grand-Barachois et les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 16h.

Votre participation au sondage permettra à l’équipe de Portfolio, à partir de vos réponses et commentaires, de mieux connaître vos opinions au sujet de Beaubassin-est et les moyens de communication à privilégier pour ses résidents. Vos opinions et commentaires demeureront confidentiels. Nous espérons que vous prendrez quelques minutes pour répondre au sondage, il nous fera plaisir de découvrir vos réponses et commentaires!

Pour plus de renseignements, veuillez composer le 532-0730 ou visitez le site www.beaubassinest.ca.