Exposition d’artefacts à la vieille gare de Shédiac

par

L’ouverture officielle du musée de l’ancienne gare de Shédiac avait lieu samedi dernier en présence d’un grand nombre de personnes.

«Le territoire de la Ville de Shédiac regorge d’histoire, de dire le maire Jacques LeBlanc. Il est donc important de poursuivre les efforts afin de célébrer et de préserver notre patrimoine humain et notre histoire et de viser l’intégration des diverses cultures qui ont œuvré à l’édification de la ville. Il est également essentiel d’adopter des mesures pour mieux sensibiliser les citoyens et les jeunes à cette composante importante de notre culture et de notre identité.»

Nancy Mckay a parlé au nom du Canadien National.

La gare sera ouverte aux visiteurs du mercredi au lundi, et ce, jusqu’à la mi-septembre. Toutefois, elle sera fermée les lundis à compter du 22 août.

La gare de Shédiac, construite en 1906, est l’ancienne gare de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada située près de la vieille voie ferrée du secteur est de la ville. Cette petite gare en pierre a été construite dans le style d’architecture Craftsman au début du XXe siècle et a été restaurée entre 2013 et 2015.

Le maire LeBlanc a félicité les membres du comité organisateur qui ont vu à sa restauration.