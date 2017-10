Expo vins et gastronomie populaire à Moncton

par

La 27e édition de l’Expo vins et gastronomie du monde se tiendra cette année du 28 octobre au 4 novembre dans la région de Moncton. Le président Bill Vance a dévoilé une partie de la programmation, en conférence de presse. Une nouveauté cette année sera la présentation de 30 vins fabriqués au Nouveau-Brunswick. Un Gala en l’honneur de la Fondation des amis de l’hôpital Moncton se tiendra à l’édifice de BMW, à Dieppe. Quatre chefs offriront un service unique. Une soirée de dégustation aura lieu dans le nouvel atrium de Saint James Gate, rue Church. Le Festival Frye et la campagne de l’Arbre de l’espoir vont également bénéficier d’activités durant l’expo. Un grand nombre de dégustations seront offertes, dont un soulignant les ga-gnants de Prix d’excellence de vin 2017. Plus de 300 vins seront en vente par Alcool NB lors de quatre sessions principales de dégustations.

Visitez le site expovins.ca pour plus de détails.