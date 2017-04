Expo LEGO à Grande-Digue

par

Les Louveteaux et les Castors de Grande-Digue tiendront leur 5e Expo LEGO annuelle, le samedi et le dimanche 15 et 16 avril à Notre Centre de Grande-Digue, 468, route 530, Grande-Digue.

Venez voir leur grosse ville LEGO et tout ce que les petits Scouts ont construit. Il y aura beaucoup de LEGO en exposition et beaucoup de LEGO pour jouer avec. L’entrée est gratuite. Invitez vos frères, sœurs, cousin.e.s, bref invitez tout le monde.

On fera aussi une collecte de nourriture non-périssable pour le Vestiaire St-Joseph. Un don de nourriture non-périssable vous donnera un billet gratuit pour les tirages. Venez en grand nombre!!! Ce sera amusant!!

Ça se passe le samedi 15 avril, 2017 de 10h à 17h et le dimanche 16 avril de 8h à midi.

Pour plus de détails, contactez Baloo à stratt@rogers.com.