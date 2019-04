Expansion Dieppe honore ses entreprises pour une 17e année

par

Le Banquet d’Expansion Dieppe «Nos entreprises. Notre fierté!» a affiché complet cette année encore une fois, avec une participation de plus de 350 représentants de la communauté d’affaires qui se sont donné rendez-vous au Collège communautaire du Nouveau- Brunswick – Campus de Dieppe.

FundyPros Specialty Construction spécialisée s’est mérité le Prix de l’Entreprise par Excellence. FundyPros est composée d’une équipe de plus de 200 professionnels hautement qualifiés dans la construction du bâtiment. L’entreprise détient à son actif un éventail de compétences permettant de livrer des services et devenir la plus grande entreprise en construction spécialisée dans la province. Elle a compris rapidement qu’afin d’assurer qualité et valeur pour sa clientèle, sa main d’œuvre devait être constamment à l’œuvre, qu’il est important de se former et de se certifier. De plus, elle reconnait l’importance de la santé et sécurité au travail. Elle tient à cœur sa devise qui est «nous sommes impatients d’écouter, de découvrir, d’apprendre et d’enseigner».

Le Prix de l’Entreprise de services par Excellence a été décerné à Audiologie Avenir. Audiologie Avenir est la clinique de choix pour les gens qui recherche des solutions technologiques à leurs défis auditifs. Nous sommes là pour une meilleure santé auditive au NB. Audiologie Avenir fonctionne dans le seul but d’éduquer et de permettre aux gens de récupérer et d’améliorer bien plus que ce qu’ils ont perdu : oui leur audition, mais aussi leur bien-être et leur joie de vivre.

L’entreprise Familiprix Dieppe a remporté le Prix de l’Entreprise en Émergence. La pharmacie Familiprix Dieppe a ouvert ses portes en Décembre 2014 et compte maintenant près de 20 employés. Les quatre propriétaires Margot, Nicole, Luc et Jason sont des gens locaux qui veulent appuyer la communauté dans laquelle ils œuvrent. S’appuyant de leur mission – D’être près des gens, de les faire sentir comme chez eux – ils se démarquent en donnant un service de qualité au-delà des attentes des clients. L’expertise clinique multidisciplinaire des pharmaciennes, acquise en milieu hospitalier, permet d’offrir des soins pharmaceutiques de haut niveau.

Choisie par le public, le gagnant du Prix Mon Choix, est CAVOK Brewing Co. CAVOK Brewing Co. est une microbrasserie artisanale située sur le boulevard Dieppe qui offre une grande variété de bière de qualité exquise sous une marque de commerce contemporaine et dynamique. Leur «taproom» permet aux clients de déguster des produits locaux dans une atmosphère chaleureuse au «Look» industriel et moderne. Leur marque populaire «Léger Corner» est disponible dans plusieurs points de ventes de la région.

Place aux compétences, PAC, est un organisme sans but lucratif, qui depuis 2008, œuvre au sein de nos écoles communautaires en collaboration avec différents partenaires.

En plus de remplir un besoin dans leur école ou dans leur communauté, ces projets significatifs permettent aux jeunes de développer un sentiment d’appartenance et de s’engager dans leurs apprentissages. Cette année, lors du banquet, nous avons eu la chance de souligner l’un des projets entrepreneuriaux de l’école Carrefour de l’Acadie: Acadie Sub. Expansion Dieppe est donc fier, cette année encore de renouveler son partenariat avec la remise d’un don de 3000$.

«Tout d’abord, je tiens à féliciter tous les finalistes de cette année qui apportent une contribution importante à l’économie de Dieppe. J’aimerais particulièrement féliciter les gagnants de cette année, qui non seulement rayonnent à Dieppe, mais également à l’extérieur de notre territoire et partout en Acadie. Félicitations à tous!», de dire Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe.