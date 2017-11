Environ 3700$ amassés lors du 1er Souper  annuel des maires pour l’Arbre de l’espoir

par

Le Comité de l’Arbre de l’espoir Trio BCS aimerait remercier tous ceux et celles qui ont assisté au 1er Souper annuel des maires pour l’Arbre de l’espoir, le dimanche 29 octobre à la Salle Grand-Barachois. «Grâce à la participation extraordinaire et au soutien exceptionnel, nous avons recueilli environ 3700$», a déclaré Cheryl LeBlanc, VP Westmorland / Cabinet provincial de l’Arbre de l’espoir et membre du Comité Trio BCS. «Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés, particulièrement les bénévoles de la Salle Grand-Barachois, ils étaient tout simplement formidables et très organisés!»

Le commanditaire principal était Allain & Associés, et les entreprises suivantes ont fait un don en argent pour faire de cet événement un grand succès : Boudreau’s Electric & Alarm Ltd., RC Auto Sales, Bastarache Auto Salvage et Shediac Esthetics Salon. Le comité tient également à remercier les donateurs suivants : Bob Gallant, IGA-Coop, Nadia Fontaine Richard d’Expedia Cruise Ship Centre, Pain Canada – René Babin, Vitos, Stephanie Belliveau et Ryan Hebert pour la distribution des dépliants, Jean Coutu à Shediac et Cap-Pelé qui ont vendu des billets, et Germaine qui a fait don de l’eau. Et n’oublions pas les maires de Cap-Pelé, Beaubassin-est et Shediac ainsi que les membres de leurs conseils pour leur aide et leur temps.

Et en dernier mais non les moindres, les merveilleux membres du Comité de l’Arbre de l’espoir Trio BCS. «Ils ont fait un travail extraordinaire en organisant cet événement et en donnant leur temps, leur cœur et leur âme», ajoute Cheryl LeBlanc. «Merci à nos familles, nos amis et nos collègues qui continuent de nous soutenir».

Cet argent s’ajoutera aux fonds déjà recueillis par le comité, comme les 1900$ amassés lors de la première édition de la Marche de l’espoir à la Plage de l’Aboiteau à Cap-Pelé. Les membres du comité Trio BCS organisent d’autres activités de collecte de fonds; vous avez sans doute vu les petits arbres verts vendus dans certaines entreprises locales, et ils vendent aussi des billets pour un tirage de prix qui va se faire à l’Illumination de l’Arbre de l’espoir à Cap-Pelé le 19 novembre.

L’illumination de l’Arbre de l’espoir pour les trois communautés aura lieu le jeudi 9 novembre à 18h30 au parc Pascal-Poirier à Shediac, le jeudi 16 novembre à 18h devant l’école Père-Edgar-T.-Le-Blanc de Grand-Barachois à Beaubassin-est et le dimanche 19 novembre à 18h30 au Parc Tédiche à Cap-Pelé.

Des fonds seront égale- ment amassés lors du Gala Annuel de l’espoir «Les Sons de Noël» qui sera présenté le samedi 18 novembre à 19h au Centre de Saint-André-LeBlanc. D’autres initiatives sont aussi menées par les membres du comité ou encore des regroupements de la communauté, et tout l’argent amassé par le comité Trio BCS est destiné à la Campagne provinciale et sera remis lors du Radiothon de l’Arbre de l’espoir de Radio-Canada Acadie le vendredi 24 novembre en direct du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Dieppe.