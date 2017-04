Entreprise par excellence de l’année à Dieppe

par

Le 15e Banquet des entrepreneurs célèbre le succès des entreprises de Dieppe

Présenté depuis 15 ans par l’organisme Expansion Dieppe, le Banquet des entrepreneurs a souligné le succès des entreprises de la ville, le jeudi 30 mars, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Campus de Dieppe. Animée de main de maître par le comédien Luc LeBlanc, la soirée de remise des prix a rassemblé près de 350 représentants de la communauté d’affaires.

«La qualité des finalistes cette année a créé un défi majeur pour la sélection des récipiendaires, a souligné Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe. Toutes les entreprises finalistes sont méritantes et témoignent de la qualité des entreprises qui sont à l’origine de la croissance économique de Dieppe.»

Le Prix de l’Entreprise par Excellence a été remis à Construction Acadienne, fondée en 1958 par Adelin Savoie. L’entreprise offre des services de construction et de gestion de projet dans les secteurs institutionnels, commerciaux, résidentiels, de l’hôtellerie et de l’industrie légère. Aujourd’hui, Construction Acadienne est un des leaders dans le marché et continue d’exceller dans son domaine d’affaires.

L’entreprise Équilibrum Maritime a remporté le Prix de l’Entreprise en émergence. Les propriétaires Joanne St-Pierre, François St-Onge et Danny Charron offrent un service de qualité dans la fabrication d’appareils orthopédiques et dans le domaine médico sportif. Équilibrum Maritime est un joueur important dans le domaine de l’orthèse et de l’équipement de maintien à domicile dans l’Est du Canada.

Expansion Dieppe a innové cette année en décernant le Prix de l’Entreprise de services par excellence. L’entreprise gagnante est la Clinique dentaire Champlain, située au 250, rue Champlain depuis 2016. En 1982, Dr. Joseph Savoie ouvre la première clinique dentaire de Dieppe dans une petite maison avec deux employées et, l’année suivante, il ajoute un bureau à Néguac. Au fil des ans, en partenariat avec les Drs. Jeoff LeBlanc et Kevin LeBlanc, la Clinique ajoute trois autres bureaux: à Shédiac, à Richibucto et un autre au centre-ville de Petitcodiac.

Choisie par le public, le gagnant du Prix Mon Choix est la Crèmerie Bennic Dairy Bar. Fondée en 2011 par Stéphane Caissie et son épouse Jeannine, l’entreprise fait ses débuts à Moncton puis est relocalisée sur l’avenue Principale-Ouest à Dieppe en 2013. Bennic offre une variété de produits de crème glacée et plusieurs variétés de yogourt aux fruits. Avec la croissance de l’entreprise, un associé, Mathieu Leclair s’est joint à l’équipe en 2016.

Expansion Dieppe a créé un partenariat avec Place aux compétences en remettant à l’organisme un montant de 3000$ afin d’appuyer des projets entrepreneuriaux communautaires dans les six écoles de la municipalité. Il s’agit d’une contribution au Fonds d’appui pour le développement de la culture entrepreneuriale en éducation.

Au terme du Banquet des entrepreneurs, Louis Godbout a rappelé l’importance de ce rendez-vous annuel pour la communauté d’affaires. «Il y a un besoin pour ce genre d’événement, explique M. Godbout. La preuve, c’est que nous avons une salle comble encore cette année. Le Banquet des entrepreneurs, c’est la soirée pour nos gens d’affaires, c’est l’occasion de les mettre à l’avant-scène. Ce sont eux qui font que notre ville connaît une belle croissance, il faut donc le souligner.»