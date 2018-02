Ensemble, relevons le cyclo défi et célébrons la santé en 2018 avec les Héros du Cœur

par

Le comité organisateur des Héros du Cœur et ses partenaires invitent les écoles des Districts scolaires francophones ainsi que le grand public à participer à la 8e édition de l’événement qui se déroulera les 29 et 30 septembre à Shédiac, dans le cadre du festival d’automne.

Une invitation est lancée pour participer au Grand Fondo, une grande randonnée en communauté à vélo. Il est maintenant possible de s’inscrire à différents parcours qui comprend des cyclistes de tous âges. Les parcours de 160, 100, 70, 40 ou 20 km vous permettront de découvrir la côte du détroit de Northumberland, entre Shédiac et Cap-Lumière. Afin de rendre l’événement plus inclusif et pour favoriser une plus grande participation, cette aventure de fin de semaine offrira aux adeptes cyclistes un Critérium, une cycloaventure familiale, suivi d’une soirée sociale.

Le comité organisateur lance le défi aux écoles de recruter des ambassadeurs de saines habitudes de vie en faisant de l’activité physique et en prenant part au Grand Fondo. Quelle belle occasion de joindre vos énergies à celles des «Héros du Cœur» dans le cadre d’un projet rassembleur et mobilisateur.

Le festival d’automne de Shédiac et la Banque Nationale sont commanditaires de l’événement.

Campagne des petits cœurs

Par ailleurs, les jeunes sont invités à relever le défi de la santé et de prendre part à la campagne des petits cœurs qui se déroulera du 1er au 31 mai. Il s’agit d’un défi pour bouger avec la famille, les amis de la classe et de l’école.

Le but de cette campagne est d’inciter les jeunes à faire de l’activité physique, leur permettant ainsi d’accumuler le maximum de petits cœurs possible. 30 minutes d’activité physique donnent droit à un petit cœur. De plus, un concours sur la bonne nutrition permettra d’ajouter des petits cœurs à son passeport.

On peut y participer en bougeant, en courant, en s’alimentant sainement, en marchant, en pédalant! Autrement dit, en étant actif et en participant à toutes sortes d’activités qui prendront soin de son petit cœur. Il suffit ensuite d’inscrire ses petits cœurs dans son passeport santé et le remettre à son enseignant ou à son enseignante.

En participant à la campagne des petits cœurs, l’école qui accumule le plus de petits cœurs au prorata remportera une journée d’activités sportives offerte par l’Université de Moncton et animée par l’équipe des Héros du Cœur.

Pour plus d’information au sujet des Héros du Cœur, cliquez ici ou encore communiquez avec Sylvain Leclerc, coordonnateur du Grand défi des Héros du Cœur.